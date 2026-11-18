"இது கடவுளின் பரிசு" - ராமோஜி சாதனையாளர் விருது குறித்து வைக்கம் விஜயலட்சுமி நெகிழ்ச்சி
"கலை என்பது இறைவனிடமிருந்து கிடைக்கும் ஒரு “தெய்வீகப் பரிசு” என்றும், பாடுவது, இசைக்கருவி வாசிப்பது, ஓவியம் வரைவது அல்லது நடனமாடுவது என எதுவாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு படைப்பாற்றலும் புனிதமான ஆசீர்வாதம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
Published : November 18, 2026 at 6:01 AM IST
விஜயவாடா: பிரபல பின்னணி பாடகியான வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு, இந்த ஆண்டுக்கான ராமோஜி சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவில் இவ்விருது அவருக்கு அளித்து கௌரவித்துள்ளது ராமோஜி குழுமம்.
வைக்கம் விஜயலட்சுமியின் வாழ்க்கைப் பயணமானது, பார்வைக் குறைபாட்டை வென்றெடுத்ததைப் பற்றியது மட்டுமல்ல; மாறாக, ஒரு பாடகியாக தனது வாழ்க்கையை வடிவமைத்து, மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் ஒரு அற்புதமான கலைப்பயணத்தை உருவாக்கியதைப் பற்றியது.
கேரள மாநிலம் வைக்கத்தைச் சேர்ந்த, புகழ்பெற்ற இந்தியத் திரைப்படப் பின்னணிப் பாடகியும், கர்நாடக இசைக்கலைஞருமான விஜயலட்சுமி, தனது தனித்துவமான குரல்வளம், அபாரமான இசைத்திறன் மற்றும் 'காயத்ரி வீணை' வாசிப்பதில் பெயர் பெற்றவர்.
அவரது இசை மீதான காதல், அவர் பாடும் மொழிகளைக் கடந்து, அந்த மொழி தெரியாதவர்களையும் அவரது பாடும் திறனாலும் உணர்வுப்பூர்வமான குரலாலும் வியக்க வைக்கிறது. விடாமுயற்சி, புத்தாக்கம் மற்றும் கலை மீதான மாறாத அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட அவரது இசைப் பயணத்தைப் பாராட்டி, திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஒரு சிறப்பான நிகழ்வில், 'கலை மற்றும் கலாச்சாரம்' பிரிவில் அவருக்கு 'ராமோஜி எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் 2026' (Ramoji Excellence Awards 2026) வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.
2024-ஆம் ஆண்டு வெளியான மலையாளத் திரைப்படமான 'அஜயன்டே ரண்டாம் மோஷனம்' (ARM)-இல் இடம்பெற்ற 'அங்கு வான கோணிலு' (Angu Vaana Konilu) பாடலுக்காக, சிறந்த பெண் பின்னணிப் பாடகிக்கான தேசிய திரைப்பட விருதைப் பெற்ற சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, ராமோஜி குழுமத்தின் இந்த அங்கீகாரம் அவருக்குக் கிடைத்துள்ளது.
ஈடிவி பாரத் (ETV Bharat) ஊடகத்திடம் பேசிய 45 வயதான விஜயலட்சுமி, இந்த விருது தனக்குக் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும், இது "இறைவன் அளித்த பரிசு" என்றும் உணர்ச்சி பொங்க கூறினார்.
"இது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். இதைப் பெற்றதில் நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உணர்கிறேன். இறைவனுக்கும், தனது பெற்றோருக்கும், குருமார்களுக்கும் ராமோஜி குழுமத்திற்கும் நன்றிகள்" என்றார்.
"ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் அவர்களின் நினைவுகளுக்கு என் சிறம் தாழ்ந்த வணக்கத்தைச் சமர்ப்பிக்கிறேன்" என்றும் அவர் கூறினார்.
5 வயதில் மேடை நிகழ்ச்சி
தனது கலைப்பயணத்தையும் இசை மீதான காதலையும் நினைவு கூர்ந்த விஜயலட்சுமி, தான் ஒன்றரை வயதிலேயே பாடத் தொடங்கியதாகவும், தனது ஐந்தாவது வயதில் முதல் மேடை நிகழ்ச்சியை வழங்கியதாகவும் தெரிவித்தார்.
"கேரள மாநிலம் வைக்கத்தில் உள்ள உதயனபுரம் சாத்தன்குடி தேவி கோயிலில் நான் முதன்முதலில் மேடையில் பாடினேன். மேடைக்குச் செல்லும் முன், புகழ்பெற்ற இந்திய இசைக்கலைஞர் கே.ஜே. யேசுதாஸ் அவர்களுக்கு 'குருதட்சணை' வழங்கினேன்" என்று அவர் கூறினார்.
அங்கு வந்திருந்த யேசுதாஸ், எனது திறமையை உணர்ந்து, சுமார் இரண்டு மணி நேரம் நான் பாடிய கடினமான 'தோடி' ராகத்தைக் கேட்டு ரசித்தார். அவர் என்னை ஆசீர்வதித்ததுடன், எதிர்காலத்தில் சிறந்த பாடகியாக உருவெடுப்பார் என்று சரியாகக் கணித்துக் கூறினார் என்று உணர்ச்சிப் பொங்க அந்நிகழ்வை நம்மிடம் நினைவுகூர்ந்தார் விஜயலட்சுமி.
2013-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'செல்லுலாய்டு' (Celluloid) என்ற மலையாளத் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற "காட்டே காட்டே" (Kaatte Kaatte) என்ற பாடலின் மூலம் பின்னணிப் பாடகியாக மலையாளத் திரையுலகில் அறிமுகமானார்.
இந்தப் பாடல் அவரது இசை வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியத் திருப்பமாக அமைந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, மலையாளம் மற்றும் தமிழ்த் திரைப்படங்களில் பாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அவருக்குக் கிடைத்தன. தனது தனித்துவமான குரல் வளத்திற்காக அவர் பெரும் புகழ்பெற்றார். பாடுவது மட்டுமின்றி, சிறுவயதிலிருந்தே இசைக்கருவிகளை வாசிப்பதிலும் அவருக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருந்தது.
"எனது இசைப் பயணம் ஒரு வீணையுடன் தொடங்கியது. இது எனக்குச் சகோதரர் போன்றவரான வினோத் என்பவர் பரிசளித்த ஒரு சிறப்பான பொருளாகும். அவர் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மற்றும் ஒரே ஒரு கம்பியைப் பயன்படுத்தி அதைத் தானே உருவாக்கினார். அந்த எளிய கருவியைக் கொண்டு, ஏழு அடிப்படை இசை ஸ்வரங்களை நானே மெல்ல மெல்லக் கற்றுக்கொண்டேன். காலப்போக்கில், திரைப்படப் பாடல்களையும் பக்திப் பாடல்களையும் வாசிக்கத் தொடங்கினேன்" என்று அவர் 'ஈடிவி பாரத்' (ETV Bharat) ஊடகத்திடம் தெரிவித்தார்.
உலகச் சாதனை
1997-ஆம் ஆண்டு, மாநிலப் பள்ளி கலை விழாவில் கர்நாடக இசைப் பிரிவில் விஜயலட்சுமி முதல் பரிசை வென்றார். அப்பபோது அவருக்குப் பரிசாகக் வெற்றிக் கோப்பையுடன் சேர்த்து 'காயத்ரி தம்புரா' ஒன்றும் வழங்கப்பட்டதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார்.
அவரது தந்தை வி.முரளீதரன், பாரம்பரிய தம்புரா கருவியை மாற்றி அமைத்து, அதை ஒரே கம்பி கொண்ட மின்சார இசைக்கருவியாக உருவாக்கினார். பிற்காலத்தில், புகழ்பெற்ற வயலின் கலைஞர் குன்னக்குடி வைத்தியநாதன், இந்தக் கருவிக்கு 'காயத்ரி வீணை' என்று பெயரிட்டார்.
"அதன் பிறகு, அவர் இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று, எனக்காகவே பிரத்யேகமாக ஒரு மின்னணு வீணையை உருவாக்கிக் கொடுத்தார். எனது தந்தை உருவாக்கிய அந்த வீணையை வைத்துத்தான், 2017-ஆம் ஆண்டில் தொடர்ந்து ஆறரை மணி நேரம் வாசித்து உலக சாதனை படைத்தேன்."
பல ஆண்டுகால அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பயிற்சியின் மூலம், காயத்ரி வீணையை வாசிப்பதில் விஜயலட்சுமி தேர்ச்சி பெற்றார். அதன் மூலம் கர்நாடக இசை, இந்துஸ்தானி இசை, பக்திப் பாடல்கள், பாரம்பரிய இசை (semi-classical) மற்றும் திரைப்படப் பாடல்கள் எனப் பல்வேறு வகையான இசை வடிவங்களை அவரால் வாசிக்க முடிந்தது. மிகவும் அரிதான, ஒரே கம்பி கொண்ட ஒரு கருவியைக் கொண்டு, இவ்வளவு விரிவான இசைத் தொகுப்புகளை வாசிக்கும் அவரது திறன், அவரது கலை வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான சாதனைகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
மறக்க முடியாத தருணம்
தேசிய விருதை வென்றது தனது வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான தருணங்களில் ஒன்று என்று விஜயலட்சுமி குறிப்பிட்டார். "இது என் வாழ்க்கையில் ஒரு மிக முக்கியமான தருணம். குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் எனக்கு விருது வழங்கிய அந்தத் தருணத்தை என்னால் ஒருபோதும் மறக்க முடியாது."
தேசிய விருது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தீர்களா என்று கேட்டபோது, தனக்கு விருது கிடைக்கும் என்று தான் எதிர்பார்த்ததாக அந்தச் சிறந்த பாடகி கூறினார். ஏனெனில், அவரது பெற்றோர், இசையமைப்பாளர் திபு நினன் தாமஸ் மற்றும் இயக்குநர் ஜிதின் லால் என அனைவரும் அவரது பங்களிப்பைப் பாராட்டியிருந்தனர்.
புனிதமான ஆசீர்வாதம்
இசைத் துறையில் நுழைய விரும்பும் வளர்ந்து வரும் பாடகர்களுக்கு என்ன அறிவுரை வழங்குவீர்கள் என்று கேட்டதற்கு, "இசை என்பது ஏதோ பொழுதுபோக்கோ அல்லது சாதாரணமான ஆர்வமோ அல்ல; அது ஒரு ஆழமான ஆன்மீகப் பயிற்சி, ஒரு ‘உபாசனை’ ஆகும்."
"கலை என்பது இறைவனிடமிருந்து கிடைக்கும் ஒரு “தெய்வீகப் பரிசு” என்றும், பாடுவது, இசைக்கருவி வாசிப்பது, ஓவியம் வரைவது அல்லது நடனமாடுவது என எதுவாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு படைப்பாற்றல் வெளிப்பாடும் ஒரு புனிதமான ஆசீர்வாதம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
“இசை என்பது ஒரு சாதாரண தொழில்முறைத் தேர்வு என்பதைத் தாண்டி அதற்கும் மேலான ஒன்று. இதை வெறும் வேலையாக மட்டும் கருதினால், அதன் உண்மையான ஆற்றலை நீங்கள் சுருக்கிவிடுவீர்கள். அதற்குப் பதிலாக, ‘நிஷ்காம பக்தி’யுடன், அதாவது எவ்வித சுயநலமும் இல்லாத முழுமையான அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் இசையை அணுகுங்கள்.” என்கிறார் வைக்கம் விஜயலட்சுமி.