''ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் பிரமாண்டத்தால் மெய்சிலிர்த்து போனோம்'' - கனடிய பிரதிநிதிகள் குழு

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் அளித்த விருந்தோம்பல், இந்திய மக்களின் கலாச்சாரம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றின் நேர்த்தியான கலவையை கனடா விருந்தினர்கள் வெகுவாக பாராட்டினர்.

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த கனடியர்கள்
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த கனடியர்கள் (ETV Bharat)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

January 31, 2026

ஹைதராபாத்: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த கனடிய பிரதிநிதிகள் குழுவினர், அதன் பிரமாண்டத்தால் மெய்சிலிர்த்து போனதாக தெரிவித்தனர்.

கனடாவை சேர்ந்த 10 பேர் அடங்கிய பிரதிநிதிகள் குழு உலகிலேயே மிகப்பெரிய படப்பிடிப்பு தளங்களில் ஒன்றாக திகழும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியை சமீபத்தில் பார்வையிட்டது. இந்திய திரைப்பட தயாரிப்பின் சகாப்தமாகத் திகழும் இந்த ஃபிலிம் சிட்டியின் பிரம்மாண்டம், வசதிகள் மற்றும் சிறப்புகள் ஆகியவற்றை சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் எடுத்து செல்வதே இந்த வருகையின் நோக்கமாக கருதப்படுகிறது.

இதற்காக, ஹைதராபாத்தின் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் அமைந்துள்ள ஹோட்டல் சித்தாராவிற்கு வந்த கனடியர்களுக்கு செழிப்பான தெலுங்கு பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்த விருந்தோம்பலும், சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் கனடிய விருந்தினர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்தது.

மேலும், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் நிர்வாகிகள் இங்குள்ள தனித்துவ அம்சங்கள், உலகளாவிய முக்கியத்துவம் மற்றும் சிறப்பு வசதிகள் குறித்து விரிவாக விளக்கினர். குறிப்பாக, இந்த ஃபிலிம் சிட்டி இந்திய சினிமாவுக்கு மட்டுமல்லாமல், சர்வதேச திரைப்பட தயாரிப்புகள், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பெரிய அளவிலான நிகழ்ச்சிகளுக்கும் எவ்வாறு கை கொடுக்கிறது? என்பது பற்றியும், உலகின் மூலைமுடுக்கிலிருந்து வரும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான இடமாக திகழ இங்குள்ள தொழில் நுட்பங்கள், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் படைப்பு சூழலே காரணம் என்பதையும் அவர்கள் எடுத்துக் கூறினர்.

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த கனடிய பிரதிநிதிக் குழுவினர் பேட்டி (ETV Bharat)

தொடர்ந்தும் பிரம்மாண்டமான ஹவா மஹால் செட், பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான பாகுபலி திரைப்படத்தின் செட் உள்ளிட்டவற்றை வியந்து பார்த்த அவர்கள், மோஷன் கேப்சர் தளம் மற்றும் அதிநவீன மியூசிக் ஸ்டுடியோக்களை பார்வையிட்டு, திரைப்பட தயாரிப்புக்கு பின்னால் உள்ள தொழில்நுட்ப நுணுக்கங்களையும் கேட்டறிந்தனர். அப்போது, ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் சினிமா மாயாஜாலத்தால் மெய்சிலிர்த்து போனதாக கூறிய கனடியர்கள், நிர்வாகம் வழங்கிய விருந்தோம்பலை வெகுவாக பாராட்டினர். மேலும், இங்குள்ள கலாச்சாரம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவை மறக்க முடியாத அனுபவத்தை தந்துள்ளதாக வர்ணித்தனர்.

இதுகுறித்து ஆல்பர்ட்டாவில் உள்ள கேம்ரோஸ் மாவட்டத்தின் எம்எல்ஏ ஜாக்கி லவ்லி கூறுகையில், ''ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் நிர்வாகம் மற்றும் வசதிகளால் ஈர்க்கப்பட்டுவிட்டோம். முதல்முறையாக இந்தியா வந்துள்ள நான், இந்த நாட்டை உற்சாகமாக ரசித்து வருகிறேன். ஏனென்றால் இங்குள்ள நிலப்பரப்பு (இடங்கள்) விரிந்து பரந்ததாகவும், நன்றாக பராமரிக்கப்பட்டவையாகவும், முக்கியமாக அழகாகவும் இருப்பதை கண்டு வியந்து போனேன். அதே போல, இங்குள்ள குழுக்களின் திறமை முற்றிலும் குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று" என்றார்.

மேலும் தொடர்ந்த ஜாக்கி லவ்லி, "உறவை வளர்க்கவும், வணிகம் மேற்கொள்ளவும் இந்தியா வருகை தந்துள்ளோம். இந்தியா-கனடா இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நீண்ட கால நட்பை உருவாக்கவும், நம் நாட்டின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கும் ஒரு சரியான தளத்தை அமைப்பதை உறுதி செய்யவும் விரும்புகிறோம்" என்றார்.

கேம்ரோஸ்-ன் முன்னாள் எம்எல்ஏவான தேவிந்தர் டூர் கூறுகையில், “இந்தியாவிலேயே வளர்ந்த எனக்கு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருவது என்பது ஒரு கனவாக இருந்தது. இந்த இடம் குறித்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஒருவழியாக இன்று ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் உள்ளேன். ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி படப்பிடிப்பு தளமாகவும், சுற்றுலா தலமாகவும் திகழ்வதால், ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு குவிவதை காண்டோம். அதே போல, இங்குள்ள தொழில்நுட்பம், வளங்கள், உள்கட்டமைப்புகள் அனைத்தும் என்னை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. இதுபோன்ற ஒரு இடத்தை உலகில் வேறு எங்கும் காண முடியாது” என தெரிவித்தார்.

