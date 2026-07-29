செயற்கை முறையில் பொரிக்க வைக்கப்பட்ட நல்ல பாம்பு முட்டைகள் - ஜார்க்கண்டில் சாதனை

செயற்கை முறையில் பொரிக்க வைக்கப்பட்ட நல்ல பாம்பு முட்டைகள் - ஜார்க்கண்டில் சாதனை
இந்தியாவில் உள்ள ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் பாம்புகள் மிகப்பெரிய அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன.
Published : July 29, 2026 at 6:33 PM IST
ராஞ்சி: ஜார்க்கண்டில் முதன்முறையாக நல்ல பாம்புகளின் முட்டைகள் செயற்கை முறை அடைகாத்தல் (Artificial Incubation) மூலமாக பொரிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளன. பாம்புகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் இது ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது.
இயற்கையின் படைப்பில் அனைத்து உயிரினங்களுமே இந்த உலகின் இயக்கத்துக்கு இன்றியமையாதவை. ஏதேனும் ஒரு உயிரினம் அழிந்தால் கூட, அது உலகின் இயக்கத்தை பாதித்துவிடும்.
உதாரணமாக, பாம்பு இனம் அழிந்தால் என்னவாகும்? எலிதான் பாம்புகளின் பிரதான உணவு. ஒருவேளை, பாம்பு இனம் அழிந்தால், எலிகளின் எண்ணிக்கை வரைமுறை எல்லாம் பெருகும்.
எலிகள் பெருகி அவற்றின் உணவுத் தேவைக்காக விவசாயப் பயிர்களை கணிசமாக அழித்துவிடும். இது உலக அளவில் மிகப்பெரிய உணவுப் பஞ்சத்துக்கே வழிவகுத்து விடும்.
எனவேதான், உணவுச் சங்கிலியை பாதுகாக்க அனைத்து நாடுகளும் தீவிர நடவடிக்கையை எடுத்து வருகின்றன.
அந்த வகையில், இந்தியாவில் உள்ள ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் பாம்புகள் மிகப்பெரிய அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன.
குறிப்பாக, பாம்பு முட்டைகளை உடும்புகள், முதலைகள், கழுகுகள் உள்ளிட்ட வேட்டையாடி விலங்குகள் உண்டு விடுவதால் பாம்புகள் வேகமாக அழிந்து வருகின்றன.
இதன் காரணமாக, பாம்புகளை பாதுகாக்கும் பணிகளில் அந்தந்த மாநில அரசுகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒருபகுதியாக, ஜார்க்கண்ட் தலைநகர் ராஞ்சியில் உள்ள பகவான் பிர்சா உயிரியல் பூங்கா ஒரு மைல் கல் சாதனையை படைத்துள்ளது.
ஜார்க்கண்ட் வனத்துறையின் கீழ் இயங்கும் இந்த உயிரியல் பூங்காவில், நல்ல பாம்புகளின் முட்டைகளை செயற்கை முறையில் அடைகாத்து பொரிக்க வைக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அதன்படி, சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை பயன்படுத்தி, அந்த முட்டைகள் அடைகாக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், சுமார் 70 முதல் 72 நாட்களுக்கு பிறகு, அந்த முட்டைகள் பொரிந்து 5 நல்ல பாம்பு குஞ்சுகள் வெளிவந்தன. அவை ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக பூங்கா நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.
இதேபோல, அந்த பூங்காவில் 8 மண்ணுளி பாம்பு முட்டைகளும் இதுபோன்ற செயற்கை அடைகாத்தல் முறையில் பொரிக்கப்பட்டு பாம்பு குஞ்சுகள் வெளிவந்துள்ளன.
இது, பாம்புகளின் பாதுகாப்பை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளதாக பகவான் மிஸ்ரா உயிரியல் பூங்காவின் கால்நடை மருத்துவர் ஓம் பிரகாஷ் சாஹு தெரிவித்தார்.