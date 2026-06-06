8-வது ஊதிய குழு பரிந்துரைகளை அளிக்க காலக்கெடு நீட்டிப்பு - எதிர்பார்ப்பில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
8-வது ஊதிய குழுவிடம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை அளித்து வரும் நிலையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவே இறுதியானது என ஊதியக்குழு துணைத் தலைவர் அபய் என்.சகாய் அறிவித்துள்ளார்.
Published : June 6, 2026 at 4:59 PM IST
புதுடெல்லி: அரசு ஊழியர்கள் சங்கம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் பரிந்துரைகளை சமர்பிப்பதற்கான காலக்கெடு ஜுன் 15 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் ஒய்வூதியதாரர்களுக்கான பணப் பலன்களை நிர்ணயம் செய்வதற்கான 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என கடந்த சில ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு மத்திய அமைச்சரவை இதற்கான அனுமதியை வழங்கியது.
8-வது ஊதியக்குழு
இந்தியாவில் சுதந்திரத்திறகு பிறகு இதுவரை 7 ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கடைசியாக கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு 7-ஆவது ஊதிக்குழு அமைக்கப்பட்டது. இதன் பதவி காலம் 2026-ஆம் ஆண்டுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில். 8-வது ஊதியக்குழுவை அமைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர். மேலும், விரைவில் புதிய ஊதிக்குழு அமைக்கப்பட்டால், 7-வது ஊதியக்குழு முடிவடையும் முன்பே புதிய பரிந்துரைகளை தங்களால் வழங்க முடியும் என்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தெரிவித்து வந்தனர்.
அதனடிப்படையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் 8-வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழுவில் மூத்த அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர்கள் உள்ளிட்டோர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இந்த குழு அமைக்கப்பட்ட முதல் இதுவரை இரண்டு முறை காலநீட்டிப்பு செய்யப்பட்ட நிலையில், அது தற்போது ஜூன் 15 வரை மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கடந்த இரண்டு மாதங்களில் இரண்டாவது முறையாக காலநீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 8-ஆவது ஊதியக்குழு துணைத் தலைவர் அபய் என்.சகாய் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், இந்த காலக்கெடு மீண்டும் நீட்டிக்கப்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அனைத்து கோரிக்கைகளும் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாகவே சமர்பிக்கப்பட வேண்டும் எனவும், காகித வடிவிலான ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலமான கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது எனவும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
இந்நிலையில், விரைவில் ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு, புதிய சம்பள நடைமுறையை ஏதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் சுமார் 1.15 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இந்த கால நீட்டிப்பால் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வலியுறுத்தல்
8-வது ஊதியக்குழு அமைப்பு தொடர்ந்து கால நீட்டிப்பு செய்யப்படும் நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பல்வேறு முக்கிய கோரிக்கைகளை முன் வைத்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக ஃபிட்மெண்ட் பேக்டர் (Fitment Factor), பணிமுடிப்பு பலன் உள்ளிட்டவற்றில் அதிகபட்ச அளவை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
ஃபிட்மெண்ட் காரணி
குறிப்பாக ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை கணிசமாக உயர்த்தும் வகையில் அதிக ஃபிட்மென்ட் காரணியை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். குறிப்பாக கடந்த 6-வது ஊதியக்குழு 1.86 என்ற அளவிலும், 7-ஆவது ஊதியக்குழு 2.57 என்ற அளவிலும் ஃபிட்மெண்ட் காரணியை நிர்ணியித்த நிலையில், தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 4 என்ற அளவில் ஃபிட்மென்ட் காரணியை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால் 3.833 என்ற அளவில் 8-ஆவது ஊதியக்குழு ஃபிட்மெண்ட் காரணியை நிர்ணயிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஊதிய உயர்வு எப்போது?
8-வது ஊதியக்குழு நவம்பர் 2025-ல் அமைக்கப்பட்டு அதன் அறிக்கையை 18 மாதத்திற்குள் சமர்பிக்கப்பட வேண்டும் என காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் அடிப்படையில் 2027 ஏப்ரல் - மே மாதவாக்கில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.