இதய அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகும் சாதனை: விளையாட்டில் அசத்தும் 81 வயது 'இளைஞர்'
"பயிற்சியும், மன வலிமையும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். விளையாட்டின் முக்கியத்துவத்தை அனைவரிடத்திலும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதே என் லட்சியம்" என்கிறார் ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி.
Published : July 26, 2026 at 4:00 PM IST
ஹைதராபாத்: மனம் என்ற ஒன்று மட்டும் உறுதியாக இருந்தால் போதும்; இந்த உலகில் எதை வேண்டுமானால் சாதிக்கலாம் என நிரூபித்திருக்கிறார் 81 வயது இளைஞரான ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி.
ஆந்திர மாநிலம் குண்டூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மஞ்சாலா கிராமத்தில் 1945-ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி. இளமைப் பருவம் முதலாகவே விளையாட்டில் அவருக்கு அதீத ஆர்வம் இருந்தது.
பள்ளி முடிந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் புத்தகப்பையை வைக்கும் ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி, நேராக செல்லும் இடம் விளையாட்டு மைதானம்தான். பொதுவாக, ஒருவருக்கு ஏதாவது ஒரு விளையாட்டின் மீதுதான் அதிக ஆர்வம் இருக்கும்.
ஆனால், ஸ்ரீநிவாச மூர்த்திக்கோ எல்லா விளையாட்டின் மீதும் பேரார்வம் இருந்தது. கூடைப்பந்து, கைப்பந்து, கால் பந்து என பலவற்றை விளையாடிவிட்டு இரவு 10 மணிக்கு மேல்தான் வீடு திரும்புவாராம்.
பள்ளியில் படிக்கும் போதே பல விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெற்று பதக்கங்களை அவர் வாங்கிக் குவித்தார். பிறகு பள்ளிப்படிப்பு முடிந்ததும், அவரது ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலின் படி இந்தியக் கடற்படை பணிக்கு அப்ளை செய்தார் ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி.
சில மாதங்களிலேயே அவருக்கு கடற்படையில் வந்து சேர ஆணை வந்தது. அதன்படி 1964-இல் ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி கடற்படையில் சேர்ந்தார். அங்கு நாட்டுக்கு சேவையாற்றிக் கொண்டே பிற நேரங்களில் விளையாட்டில் கவனம் செலுத்தினார்.
கூடைப்பந்து விளையாட்டில் அவருக்கு இருந்த திறமையும், லாவகமும் அனைவரையும் கவர்ந்தது. தொடர்ந்து, இந்தியக் கடற்படை கூடைப்பந்து அணியில் சேர்ந்தார் ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி. மாநில அளவிலும், தேசிய அளவிலும் பல போட்டிகளில் வென்று இந்தியக் கடற்படைக்கு பெருமை சேர்த்தார்.
15 ஆண்டுகாலம் கடற்படையில் பணியாற்றிய ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி , விருப்ப ஓய்வு கொடுத்துவிட்டு தனது 34வது வயதில் சொந்த ஊர் திரும்பினார். பணியில் இருந்து ஓய்வு கிடைத்தாலும், அவரது மனம் ஓய்வெடுக்க மறுத்தது. தொடர்ந்து விளையாடலானார்.
கூடைப்பந்து மட்டுமல்லாமல் ஓட்டப்பந்தயம், நீச்சல், குண்டு எறிதல், ஈட்டி எரிதல், பளு தூக்குதல் என பல போட்டிகளில் பங்கேற்று சாதனை படைத்தார்.
ஒருகட்டத்தில், தான் மட்டும் விளையாடினால் போதாது; இளைஞர்களையும் விளையாட வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு வந்தது. சோர்ந்து கிடந்த இளைஞர்களை மைதானத்திற்கு அழைத்து வந்து விளையாட்டு பயிற்சிகளை கொடுத்தார்.
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அவரிடம் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களும் பல விளையாட்டுகளில் பங்கேற்று பரிசுகளை வாங்கிக் குவித்தனர். தொடர்ந்து, விளையாட்டில் கவனம் செலுத்தி வந்த ஸ்ரீநிவாச மூர்த்திக்கு 1999-ம் ஆண்டு அவரது 54-வது வயதில் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக இதயப் பிரச்சனை ஏற்பட தொடங்கியது.
அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், உடனடியாக அவரது இதயத்தில் ஸ்டென்ட் வைக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினர். பின்னர், அவருக்கு ஸ்டென்ட் அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றது.
அறுவை சிகிச்சை முடிந்ததும், இனி பழைய மாதிரி விளையாட்டுகளில் ஈடுபடக் கூடாது என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர். ஆனால், வீட்டில் முடங்கிக் கிடக்க ஸ்ரீநிவாச மூர்த்திக்கு விருப்பம் இல்லை.
எனவே, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடைபயிற்சி, மூச்சுப் பயிற்சிகளை தொடங்கிய அவர், பின்னர் வழக்கம் போல விளையாட தொடங்கினார். இப்போது 81 வயதிலும் அவர் ஒரு இளைஞனின் வேகத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.
இதய அறுவை சிகிச்சை முடிந்து சுமார் 30 ஆண்டுகளாக விளையாடி, பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்ற ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி 194 பதக்கங்களை வாங்கி குவித்திருக்கிறார். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற 80 வயதை கடந்தவர்களுக்கான நீச்சல் போட்டியிலும் பங்கேற்று 3 தங்கப் பதக்கங்களையும், ஒரு வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் பெற்று சாதனை படைத்தார்.
இதுகுறித்து ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி கூறுகையில், "எனது வாழ்க்கையுடன் விளையாட்டும் ஒன்றிப் போய்விட்டது. இதயத்தில் ஸ்டென்ட் வைத்த பிறகும் கூட, நான் விளையாடுவதை நிறுத்தவில்லை. பயிற்சியும், மன வலிமையும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். விளையாட்டின் முக்கியத்துவத்தை அனைவரிடத்திலும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதே என் லட்சியம்" என்கிறார் ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தி.
சாதாரண பிரச்சனைகளுக்கே மனம் தளர்ந்து விடும் தற்போதைய இளைஞர்களுக்கு, ஸ்ரீநிவாச மூர்த்தியின் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.