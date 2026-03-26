ETV Bharat / bharat

வழக்கறிஞர் பணி ஆண்களை விட பெண்களுக்கு சவால் மிகுந்தது - ஆய்வில் வெளியான தகவல்

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 4:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் வழக்கறிஞர் பணி என்பது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு சவாலானதாக இருப்பதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம், தேசிய அளவில் ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியது. அதன் முடிவுகளை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் வெளியிட்டார்.

அதில், உலக அளவில் அதிக வழக்கறிஞர்களை கொண்ட நாடாக இந்தியா உள்ளது. 20 லட்சம் பேர், வழக்கறிஞர் சங்கங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர். பெண் வழக்கறிஞர்கள் பதிவு செய்வதும் உலகத்திலேயே இந்தியாவில் தான் அதிகம்.

நாடு முழுவதும் 52.9 சதவீத பெண் வழக்கறிஞர்கள் மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலும், அதற்கு அடுத்தபடியாக 28 சதவீதம் பேர் உயர் நீதிமன்றங்களிலும், 13 சதவீதம் பேர் மட்டுமே உச்ச நீதிமன்றத்திலும், 2.5 சதவீத பேர் தீர்ப்பாயங்களிலும் பணியாற்றுகின்றனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், பாலின பாகுபாடு, சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாதது, தொடக்கத்தில் வருமானமின்றி தவிப்பது, போதிய உட்கட்டமைப்பு வசதியின்மை, அளவுக்கு மீறிய குடும்பப் பொறுப்புகள் ஆகியவை பெண் வழக்கறிஞர்களின் தொழில் வளர்ச்சியை பாதிக்கின்றன என்றும் அந்த ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆய்வு தேசிய அளவில் பெண் வழக்கறிஞர்களிடம் நடத்தப்பட்டது. அதில், வழக்கறிஞர் தொழிலில் பெண்கள் பங்கற்பு விதிகம், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், தொழில்நுட்ப வசதிகள் கிடைப்பது, திருமணம் மற்றும் குடும்ப சூழல், தலைமைப் பண்பு போன்றவற்றின் அடிப்படையில் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. நாடு முழுவதும் 2,064 பெண் வழக்கறிஞர்கள் இந்த ஆய்வில் கலந்து கொண்டனர்.

அவர்களில் 81.3 சதவீதம் பேர், ஆண் வழக்கறிஞர்களை விட தங்களுக்கு வழக்கறிஞர் தொழில் கடினமானதாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, 41.1 சதவீதம் பேர் மிகவும் கடிமானதாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.

இந்த ஆய்வில், 16.1 சதவீதம் பேர் பாலியல்ரீதியிலான துன்புறுத்தலை அனுபவித்ததாக தெரிவித்தனர். 12.7 சதவீதம் பெண் வழக்கறிஞர்கள் பதில் அளிக்கவில்லை.

பாலியல் துன்புறுத்தலை அனுபவித்ததாக தெரிவித்தவர்களில், 57 சதவீதம் பேர் முறைமுக தாக்குதல், பணி நீக்கம் போன்ற பின்விளைவுகளையும் சந்தித்தாக தெரிவித்தனர்.

72.3 சதவீதம் பேர், தங்கள் பாலினம், தங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.

வழக்கறிஞர் சங்கங்களில் தலைமைப் பதவிக்கு பெண்களுக்கு சம வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறதா? என்ற கேள்விக்கு 25.7 சதவீதம் பேர் ஆமாம் என்றும், 42 சதவீதம் பேர் இல்லை என்றும் பதில் அளித்துள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்களில் பெண் நீதிபதிகளுக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்துக்கு 80 சதவீதம் பேர் ஆதரவு தெரிவித்தனர் என்று அந்த ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SUPREME COURT
WOMEN LAWYERS
பெண் வழக்கறிஞர்கள்
உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம்
WOMEN LAWYERS CAREERS TOUGHER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.