ராஜஸ்தானில் மின்சாரம் பாய்ந்து 8 பேர் உயிரிழப்பு - பிரதமர் மோடி நிவாரணம் அறிவிப்பு
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பவங்களுக்கு ரூ.2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரமும் வழங்கப்படும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்
Published : November 2, 2026 at 11:03 PM IST
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் சாலை பணியின்போது மின்சாரம் தாக்கி 8 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜுன்ஜுனு மாவட்டம் சபோலியில் சாலை அமைக்கும் பணியானது இன்று நடைபெற்று வந்தது. இதில் 10-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் வேலை செய்து வந்துள்ளனர். அப்போது ஜல்லி கற்களை கலக்க பயன்படுத்தப்படும் கலவை இயந்திர வாகனம் (மிக்சர் இயந்திரம்) அருகில் இருந்த 11 ஆயிரம் வோல்ட் உயர் மின் அழுத்த மின்சார கம்பியுடன் உரசியுள்ளது.
இதனால் இயந்திரம் முழுவதும் மின்சாரம் பாய்ந்துள்ளது. அப்போது இயந்திரத்தின் அருகே இருந்த ஊழியர்கள் 5 தொழிலாளர்கள் மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மூவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தனர். மேலும் 15 பேர் காயமடைந்தனர்.
இதனிடையே காயமடைந்தவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், ஆனால் அவர்களின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் கார்க் கூறும்போது, "இந்த பகுதியில் குடியிருப்பவர்கள் இணைந்து சாலையை அமைத்து வந்துள்ளனர். அந்த பணிக்காக பயன்டுத்தப்பட்ட வாகனம் மேல இருந்த மின்சார கம்பியில் தவறுதலாக உரசியுள்ளது. இதனால் இந்த அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
உயிரிழந்த 5 பேர் ஹலேடா மண்டாவாராவை சேர்ந்தவர்கள். மீதமுள்ள மூவர் சப்போலி பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களிடம் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பிறகு சடலங்கள் ஒப்படைக்கப்படும். சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்" எனத் தெரிவித்தார்.
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இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி இந்த சம்பவம் குறித்து வருத்தம் தெரிவித்ததோடு, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தனது இரங்களையும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரமும் கருணைத் தொகையாக வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Jhunjhunu, Rajasthan. My condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2026
இதுதொடர்பாக பிரதமர் அலுவலகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பதிவில், "ராஜஸ்தானில் ஜுன்ஜுனுவில் நடந்த விபத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புக்கள் குறித்து வருத்தம் அடைகிறேன். உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையட்டும். உயிரிழந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியில் இருந்து ரூ.2 லட்சம் வழங்கப்படும். காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் வழங்கப்படும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.