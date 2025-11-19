ETV Bharat / bharat

ஆந்திரா வனப்பகுதியில் 7 மாவோயிஸ்டுகள் சுட்டுக்கொலை; 24 மணி நேரத்தில் 2 ஆவது சம்பவம்!

ஹித்மா பத்திரிகையாளர்களுக்கு கடிதம் எழுதியது குறித்து, எங்களுக்கு தெரியாது. ஹித்மா துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்தார். பிடிபட்டப் பிறகு ஹித்மா கொல்லப்பட்டார் என்பது உண்மை இல்லை. நாங்கள் மாவோயிஸ்ட்கள் இல்லாத ஆந்திராவுக்காக பாடுபடுகிறோம்.

பாதுகாப்பு படையினர்
பாதுகாப்பு படையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மாரேடுமில்லி (ஆந்திரா): ஆந்திரா மாநிலம் மாரேடுமில்லி வனப் பகுதியில் இன்று பாதுகாப்பு படையினருக்கும், மாவோயிஸ்டுகளுக்கும் இடையே நடந்த மோதலில் 3 பெண்கள் உள்பட 7 மாவோயிஸ்டுகள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர்.

அவர்கள் அனைவரும் சத்தீஸ்கரைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படும் நிலையில் கொல்லப்பட்டவர்களில் மாவோயிஸ்ட் உயர்மட்டத் தலைவர் தேவ்ஜி ஒருவர் என்றும் நம்பப்படுகிறது.

மறுபுறம் மாரேடுமில்லி வனப்பகுதியை பாதுகாப்புப் படையினர் சுற்றி வளைத்து தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையே கொல்லப்பட்டவர்களின் சடலங்கள் ராம்பச்சோடாவரம் பகுதி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மாரேடுமில்லி வனப்பகுதியில் நடந்த என்கவுன்டரை ஆந்திர உளவுத்துறை துணை இயக்குநர் மகேஷ் சந்திர லட்டா உறுதிப்படுத்தினார். இது தொடர்பாக உளவுத்துறை துணை இயக்குநர் மகேஷ் சந்திர லட்டா விஜயவாடாவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''இறந்தவர்களில் ஸ்ரீகாகுளத்தை சேர்ந்த மாவோயிஸ்ட் ஜோகராவ் என்ற டெக் சங்கர் ஒருவர். இது தொடர்பான, முழு விவரங்கள் இன்னும் பெறப்படவில்லை. மற்ற மாவோயிஸ்டுகள் சரணடைந்தால் நல்லது.

சத்தீஸ்கர் மற்றும் தெலங்கானா பகுதியில் இருந்து மாவோயிஸ்டுகள் ஆந்திராவுக்குள் நுழைய முயற்சிக்கின்றனர். நாங்கள் அவர்களுடைய நடமாட்டத்தை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறோம். நவம்பர் 17 ஆம் தேதி நாங்கள் ஒரு நடவடிக்கையைத் தொடங்கினோம். 18 ஆம் தேதி காலை அல்லூரி சீதாராமராஜு மாவட்டத்தில் உள்ள மாரேடுமில்லி காடுகளில் மாவோயிஸ்டுகள் பதுங்கி இருப்பது பற்றி தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து நேற்று நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டையில் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பின் மத்தியக் குழு உறுப்பினர் ஹித்மா மாத்வி உள்பட 5 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த மோதலின் போது சில மாவோயிஸ்டுகள் தப்பிவிட்டனர்.

மறுபுறம் NTR, கிருஷ்ணா, ஏலுரு, காக்கிநாடா மற்றும் கோனசீமா மாவட்டங்களில் 50 பேரை நாங்கள் கைது செய்தோம். இவர்களில் மூன்று சிறப்பு மண்டல குழு உறுப்பினர்கள், 23 படைப்பிரிவு உறுப்பினர்கள், ஐந்து பிரிவு குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் 19 பகுதி குழு உறுப்பினர்கள் அடங்குவர்.

மக்களுக்கு எந்த தீங்கும் விளைவிக்காமல் இந்த கைது சம்பவங்களை மேற்கொண்டோம். மேலும் மாவோயிஸ்டுகளிடம் இருந்து ஏராளமான ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிபொருட்களை கைப்பற்றியுள்ளோம். தப்பியோடிய மாவோயிஸ்டுகளை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு, தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: 'விஜயை சுற்றிலும் சூழ்ச்சி வலை' - முன்னாள் மேனேஜர் பி.டி.செல்வகுமார் பேட்டி!

ஹித்மா பத்திரிகையாளர்களுக்கு கடிதம் எழுதியது குறித்து, எங்களுக்கு தெரியாது. ஹித்மா துப்பாக்கிச்சூட்டில் இறந்தார். பிடிபட்டப் பிறகு ஹித்மா கொல்லப்பட்டார் என்பது உண்மை இல்லை. நாங்கள் மாவோயிஸ்ட்கள் இல்லாத ஆந்திராவுக்காக பாடுபடுகிறோம். அவர்களுடைய திட்டம் என்ன? அவர்கள் ஏன் கண்ணூரில் இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து நாங்கள் தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகிறோம். பலர் விரைவில் சரண் அடைவார்கள். கைது குறித்து யாரும் பயப்பட தேவையில்லை.”என்று மகேஷ் சந்திர லட்டா கூறினார்.

