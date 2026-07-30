கடந்த 2014 முதல் 5.56 லட்சம் பேருக்கு ரயில்வேயில் வேலைவாய்ப்பு - அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தகவல்
கடந்த 13 ஆண்டுகளில் தெற்கு ரயில்வேயில் மட்டும் 50,485 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 30, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 7:40 AM IST
புது டெல்லி/மதுரை: இந்தியன் ரயில்வேயில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் 5.56 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர் என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இந்தியன் ரயில்வே காலிப்பணியிடங்கள் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பதிலளித்துள்ளார். அவர் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், இந்திய ரயில்வேயில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பும் நடவடிக்கைகள் மிஷன் முறையில் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், 2014 முதல் 2026 ஜூன் 30 வரை நாடு முழுவதும் இந்திய ரயில்வேயில் 5.56 லட்சம் பேர் பணிநியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதில் தெற்கு ரயில்வேயில் மட்டும் 50,485 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு முன், 2004-05 முதல் 2013-14 வரையிலான பத்து ஆண்டுகளில் 4.11 லட்சம் பேர் மட்டுமே பணியில் சேர்க்கப்பட்டனர் என குறிப்பிட்டிருக்கும் அவர், ரயில்வேயின் செயல்பாட்டு தேவைகள், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு, காலிப்பணியிடங்கள் தொடர்ந்து நிரப்பப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளார்.
ஆண்டு ஆட்சேர்ப்பு காலண்டர்
தொடர்ந்து, 2024 முதல் ‘குரூப் சி’ பணியிடங்களுக்காக ஆண்டுதோறும் ஆட்சேர்ப்பு காலண்டர் வெளியிடும் நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தகுதி பெறும் இளைஞர்களுக்கு கூடுதல் வாய்ப்புகள், தேர்வுகள் நடைபெறும் காலம் மற்றும் விரைவான நியமன நடைமுறை ஆகியவை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1.61 லட்சம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பும் பணி
2024, 2025 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான ஆண்டு காலண்டரின் அடிப்படையில், தற்போது 1,61,889 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதில் தெற்கு ரயில்வேக்கு 11,387 பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
4.5 கோடிக்கும் அதிகமானோர் தேர்வெழுதியனர்
இவைமட்டுமின்றி, 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளின் ஆட்சேர்ப்பு சுற்றில், ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (RRB) நடத்திய கணினி வழித் தேர்வுகளில் சுமார் 4.5 கோடி விண்ணப்பதாரர்கள் பங்கேற்றனர்.
இந்த தேர்வுகள் 150-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில், 15 இந்திய மொழிகளில் நடத்தப்பட்டதால், நாடு முழுவதும் உள்ள இளைஞர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பு கிடைத்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
புதிய அறிவிப்புகள்
இந்தாண்டுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கை குறித்து, 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆண்டு காலண்டரின் கீழ், 17,803 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப மூன்று மத்திய ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இதில் 11,127 உதவி லோகோ பைலட், 6,557 தொழில்நுட்பப் பணியாளர் மற்றும் 119 பிரிவு கட்டுப்பாட்டாளர் (Section Controller) பணியிடங்கள் அடங்கும். இப்பதவிகளில் தெற்கு ரயில்வேக்கு 1,048 பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.