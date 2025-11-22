டெல்லியில் ஐஎஸ்ஐ அமைப்புடன் தொடர்புடைய 4 பேர் கைது; 10 வெளிநாட்டு கைத்துப்பாக்கிகள், 92 தோட்டாக்கள் பறிமுதல்!
November 22, 2025
புதுடெல்லி: பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ அமைப்புடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்த 4 பேரை டெல்லி போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
டெல்லி, செங்கோட்டை அருகில் கடந்த 10 ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட கார் குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. இந்த சம்பவத்தில் 13 பேர் கொல்லப்பட்ட நிலையில் இந்த வழக்கை என்ஐஏ அமைப்பு தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் பாகிஸ்தானின் ஐஎஸ்ஐ அமைப்புடன் நேரடி தொடர்பு கொண்ட சர்வதேச ஆயுத கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்த அஜய், மன்தீப், தல்விந்தர் மற்றும் ரோஹன் உள்ளிட்ட 4 பேரை டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர். இதில், இருவர் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள்.
கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரிடம் இருந்து துருக்கி, சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட 10 விலை உயர்ந்த வெளிநாட்டு கைத்துப்பாக்கிகள், 92 தோட்டாக்கள், வெளிநாட்டு ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடி மருந்துகளையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இவை பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு டெல்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் செயல்படும் குற்றவாளிகள் மற்றும் கும்பல்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்ததும் தெரிய வந்தது.
மேலும் வட இந்திய மாநிலங்களில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்துவதே இவர்களது முக்கிய நோக்கம் என்பதும், இவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காகவே பரிதாபாத் பகுதியில் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது இயக்கத்தை ஐ.எஸ்.ஐ அமைப்பு நியமித்து இருந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. அதுமட்டுமல்லாமல் டெல்லி மற்றும் வட இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் ஒரே நேரத்தில் வெடிக்க வகையில் 200 குண்டுகளை தயாரிக்கும் பணியில் இவர்கள் ஈடுபட்டிருந்ததும் தெரிய வந்தது.
இது குறித்து டி.சி.பி சஞ்சீவ் குமார் யாதவ் கூறுகையில், ''தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள கும்பலின் செயல்பாடு தனித்துவமானது. இவர்கள் பாகிஸ்தானில் இருந்து ட்ரோன்கள் மூலம் ஆயுதங்களை இந்தியாவுக்குள் குறிப்பாக பஞ்சாபின் எல்லைப் பகுதிகளுக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். பின்னர், அங்கிருந்து ஆயுதங்களை டெல்லி-என்சிஆர் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் உள்ள குற்ற சம்பவங்களை அரங்கேற்றும் நபர்களுக்கு அதிக விலைக்கு விற்றுள்ளனர்.
இது சட்ட விரோத ஆயுதங்களின் விநியோகத்தை வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் எல்லை தாண்டிய தேச விரோத நடவடிக்கைகளில் ஐ.எஸ்.ஐ அமைப்பு ஈடுபடுவதையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. மேலும், இது குற்றச்செயல்களை தூண்டுவது மட்டுமின்றி நாட்டின் உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்கும் கடும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.
போலீசாரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை டெல்லி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பெரியளவிலான குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்க பெரிதும் உதவியுள்ளது. இந்த கைது நடவடிக்கை போலீசாருக்கு கிடைத்த வெற்றி. எல்லை தாண்டிய கடத்தலை தடுப்பதிலும், டெல்லியில் குற்றவியல் சம்பவங்களின் முதுகெலும்பை உடைப்பதிலும் ஒரு முக்கிய படியாக அமைந்துள்ளது'' என்று கூறினார்.