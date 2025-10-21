ETV Bharat / bharat

வீட்டுக்கு வீடு அரசு ஊழியர்கள்... ஆச்சரியம் தரும் கிராமங்கள்!

ஒரு கிராமத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை கிடைத்தாலே அது மிகப் பெரிய கவுரவம். ஆனால், இந்த கிராமங்களில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு ஊழியர் உள்ளார்.

வீடுதோறும் அரசு ஊழியர்களை கொண்ட அன்னமய்யா கிராமம்
வீடுதோறும் அரசு ஊழியர்களை கொண்ட அன்னமய்யா கிராமம் (EENADU)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 4:07 PM IST

ஜில்லெல்லமண்டா: ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள இரு குக்கிராமங்கள், சத்தம் இல்லாமல் சாதனை படைத்துள்ளன. அதாவது, இரு கிராமங்களிலும் வீடுதோறும் ஒருவரோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோரோ அரசு ஊழியர்களாக உள்ளனர்.

ஆந்திர மாநிலம் அன்னமய்யா மாவட்டம், கம்பம்வாரிப்பள்ளி தாலுகாவில் உள்ள பெட்டா தண்டாவை அடுத்து உள்ளது ஜில்லெல்லமண்டா என்ற குக்கிராமம். இது போதிய போக்குவரத்து வசதி இல்லாத வனப் பகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமம் ஆகும். இங்குள்ள மக்கள் அடிப்படை வசதிகளுக்காக நீண்ட தூரம் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கல்லூரிக்குச் செல்ல வேண்டும் என்றால், சுமார் 50 கிலோ மீட்டருக்கு மேல் பயணம் செய்ய வேண்டும்.

அத்தகைய கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு அரசு ஊழியர் இருக்கிறார் என்றால் நம்ப முடியுமா? ஆனால் அது தான் உண்மை. கல்வியின் மதிப்பை அறிந்து, அவர்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கல்விக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றனர். அதனால் தான் சில வீடுகளில் இரண்டு அரசு ஊழியர்கள் கூட உள்ளனர். கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை இன்றைய இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்த்ததால் தான் அரசு அலுவலகங்களிலும், அரசு நடத்தும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலும் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்களால் நுழைய முடிந்தது.

சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்த கிராமத்தில் எந்த எந்த வசதிகளும் கிடையாது. கல்வி நிலையங்களோ அல்லது மருத்துவமனைகளோ இல்லை. ஆனால், இன்று அந்த கிராமம் அனைவருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நிற்கிறது. இந்த கிராமத்தில் சுமார் 300 வீடுகள் உள்ள நிலையில் சுமார் 350 அரசு ஊழியர்கள் உள்ளனர். இந்த கிராமம் வனப்பகுதி என்பதால், மக்கள் விறகு வெட்டி, தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக காட்டை மட்டுமே நம்பியிருந்தனர். ஆனால், அவர்கள் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தவர்களாக இருந்தனர்.

அதனால் தான் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு குழந்தைகளை படிக்க வைத்தனர். பெற்றோர் படும் கஷ்டங்களை பார்த்து குழந்தைகளும் கவனமாக படித்தனர். போதிய வசதிகள் இல்லாததால், பெரும்பாலான குழந்தைகள் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள விடுதிகளில் தங்கியிருந்து படித்து தற்போது உயர்ந்த நிலையை அடைந்துள்ளனர்.

இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்று ஆசிரியர்கள், பள்ளி முதல்வர்கள், காவலர்கள், திருப்பதி தேவஸ்தான ஊழியர்கள், மருத்துவர்கள், வங்கி மேலாளர்கள், மென்பொருள் இன்ஜினியர்கள், பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களாக உள்ளனர். அனைவரும் ஏழைக் குடும்பங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கல்வியால் உயர்ந்த கஜுலப்பள்ளி

இதே போல், அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கஜுலபள்ளி கிராமத்திலும், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு அரசு ஊழியர் இருக்கிறார். மாவட்டத்தின் குத்தி தாலுகாவில் உள்ள இஸ்குரல்லப்பள்ளி பஞ்சாயத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம் கஜுலப்பள்ளி. இந்த கிராமத்தைப் பற்றி யாருக்கும் அவ்வளவாக தெரியாது. ஏனென்றால் இதுவும் ஒரு வனப் பகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமம். இந்த கிராமத்தில் மக்கள் விவசாயம் மற்றும் கூலி வேலைகளைச் செய்து வந்தனர்.

அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக நன்கு சிந்தித்து அவர்களை படிக்க வைத்தனர். இதன் மூலம், கான்ஸ்டபிள்கள், ஆசிரியர்கள், ரயில்வே, வருமான வரித்துறை மற்றும் கடற்படை வீரர்கள், அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல, தனியார் சாப்ட்வேர் நிறுவனங்களிலும் இந்த கிராமத்து இளைஞர்கள் சாதனை படைத்து வருகின்றனர்.

ஒரு கிராமத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை கிடைத்தாலே அது மிகப் பெரிய கவுரவம். ஆனால், இந்த கிராமத்தில் 80 குடும்பங்கள் உள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு ஊழியர் உள்ளார்.

இங்குள்ள ஒரு குடும்பத்தில், ஒரு எஸ்ஐ, இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் மற்றும் மூன்று பேர் அரசு வேலைகளில் பணிபுரிகின்றனர். இந்த கிராமத்தில், 1985 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியராகப் பணியில் சேர்ந்தவர் ராமஞ்சனேயுலு. அன்றிலிருந்து இந்த பாரம்பரியம் அந்த கிராமத்தில் தொடர்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

