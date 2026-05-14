டெல்லியில் ஓடும் பேருந்தில் பெண்ணுக்கு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை

பேருந்தில் திரைச்சீலைகள் இருந்ததால், உள்ளே நடந்த சம்பவம் வெளியில் தெரியவில்லை என போலீஸார் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Published : May 14, 2026 at 3:28 PM IST

புதுடெல்லி: டெல்லியில் ஓடும் பேருந்தில் மீண்டும் ஒரு பெண்ணுக்கு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை நடந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிதாம்புரா பகுதியைச் சேர்ந்த 30 வயதுமிக்க திருமணமான பெண், மங்கோல்புரியில் உள்ள ஓர் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில், கடந்த திங்கள்கிழமை (மே 11) அன்று இரவு வழக்கம்போல் வேலை முடிந்து அவர் வீடு திரும்பியுள்ளார்.

அப்போது சரஸ்வதி விஹார் அருகே உள்ள பி-பிளாக் பேருந்து நிலையம் வழியாக நடந்து சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது, அங்கு நின்றுக் கொண்டிருந்த படுக்கும் வசதி கொண்ட பேருந்தின் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் அந்த பெண்ணை பேருந்தில் ஏறச் சொல்லி கட்டாயப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இதற்கு அப்பெண் மறுக்க, பின்னர் அவர் வலுக்கட்டாயமாக பேருந்துக்குள் ஏற்றப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து, பேருந்தின் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து புறப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, நங்லோய் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் வரையிலான சுமார் 7 கிமீ தூரத்தை இரண்டு மணி நேரம் அப்பேருந்து பயணித்துள்ளது.

இதற்கிடையில் பேருந்தில் இருந்த இருவரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக அந்த பெண்ணை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கியுள்ளனர். இறுதியாக, அதிகாலை சுமார் 2 மணி அளவில் அப்பெண்ணை பேருந்தில் இருந்து வெளியே தள்ளிவிட்டு, இருவரும் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.

இதுகுறித்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், ராணி பாக் காவல்நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்களாக உமேஷ் மற்றும் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் அடையாம் காணப்பட்டு, இருவரும் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன், குற்றத்திற்கு பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் பீகார் பதிவெண் கொண்ட பேருந்தையும் போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

சம்பவம் குறித்து போலீஸார் தரப்பில் கூறியதாவது, "பேருந்தில் திரைச்சீலைகள் இருந்ததால், உள்ளே நடந்த சம்பவம் வெளியில் தெரியவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டது. ஆனால், குடும்பச் சூழல் காரணமாக அவர் மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சைப் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. மேலும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பேருந்து தடயவியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது" என்றனர்.

மீண்டும் ஓர் நிர்பயா சம்பவம்

ஒட்டுமொத்த நாட்டையே பேரதிர்ச்சிக்கு ஆளாக்கும் வகையில் டிசம்பர் 16, 2012 அன்று நிர்பயா சம்பவம் அரங்கேறியது. ஓடும் பேருந்தில் 23 வயதுமிக்க இளம்பெண் கூட்டுப் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு, பின்னர் அதே ஓடும் பேருந்தில் இருந்தே தூக்கி வீசப்பட்டார். இதனால், கடுமையான காயங்களுக்கு ஆளான அவர், தீவிர சிகிச்சைப் பெற்றும் பலனளிக்காமல் டிசம்பர் 29, 2012 இல் உயிரிழந்தார்.

இந்த கொடூர சம்பவத்தை முன் வைத்து நாட்டில் பல்வேறு முக்கிய சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. குறிப்பாக, நிர்பயா பெயரில் பெண்களுக்கான புதிய பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு மரண தண்டனை உள்ளிட்ட கடுமையான தண்டனைகளை வழங்கும் வகையில் சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டன.

இந்த நிலையிலேயே மீண்டும் அதே நிர்பயா பாணியில் ஒரு சம்பவம் அதே டெல்லியில் அரங்கேறி அதிர்ச்சி அலைகளை உருவாக்கியுள்ளது.

