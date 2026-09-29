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கேரளா ஓணம் பம்பர் லாட்டரியில் ரூ.30 கோடி வென்ற அதிஷ்டசாலி யார்? நீடிக்கும் மர்மம்!

பரிசுத் தொகையில் முகவர்களுக்கான 10% கமிஷன் மற்றும் மத்திய அரசின் 30% வருமான வரி மற்றும் கூடுதல் வரிகள் பிடித்தம் செய்யப்பட்டது போக, அதிஷ்டசாலியின் கைக்கு ரூ.17.25 கோடி கிடைக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 7:37 PM IST

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திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநில அரசின் புகழ் பெற்ற ரூ.30 கோடி ஓணம் பம்பர் லாட்டரி குலுக்கல் முடிவு வெளியாகி 9 நாட்களாகியும், முதல் பரிசு விழுந்த லாட்டரி சீட்டை வாங்கியவர் யார் என்ற மர்மம் இன்னும் நீடித்து வருகிறது.

அந்த 'TG 434222' என்ற லாட்டரியை வாங்கியவர் இன்னும் லாட்டரி துறையையோ அல்லது வங்கியையோ அதிகாரப்பூர்வமாக அணுகாத நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் தங்களை வெற்றியாளர் என கூறிக் கொள்ளும் போலி பதிவுகளும் வதந்திகளும் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.

ரூ.30 கோடி வென்ற 'TG 434222' லாட்டரி சீட்டு

கடந்த செப்டம்பர் 20-ஆம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் வைத்து ஓணம் பம்பர் லாட்டரி குலுக்கல் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இதில் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள குருவாயூர் லாட்டரி ஏஜென்சியில் இருந்து விற்பனை செய்யப்பட்ட 'TG 434222' என்ற எண் கொண்ட சீட்டிற்கு ரூ.30 கோடி முதல் பரிசு விழுந்தது.

லாட்டரி முடிவுகள் வெளியானது முதல் ஒட்டுமொத்த கேரளாவும், அண்டை மாநிலமான தமிழ்நாடும் 'அந்த 30 கோடிக்கு சொந்தக்காரர் யார்?' என்று தேடத் தொடங்கின. ஆனால் குலுக்கல் முடிந்து 9 நாட்களாகியும், அந்த லாட்டரி சீட்டை வாங்கியவர் யார் என்று இதுவரை தெரியவில்லை.

சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்த போலி வெற்றியாளர்கள்

உண்மையான வெற்றியாளர் இன்னும் வராததை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட சிலர், சமூக வலைதளங்களில் பலவிதமான வதந்திகளை பரப்பி வருகின்றனர். குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் போட்டோஷாப் மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி, 'TG 434222' என்ற எண்ணை அச்சு அசலாக போலியாக எடிட் செய்து, தங்களது புகைப்படங்களுடன் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

இதில், 'தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் தான் இந்த ரூ.30 கோடியை வென்றார்', 'குருவாயூர் கோயிலுக்கு வந்த பக்தர் ஒருவருக்குப் பரிசு விழுந்துள்ளது' என பல்வேறு தகவல்கள் சமூக ஊடகங்களில் உலா வருகின்றன.

கையில் எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும்?

இது போன்ற வதந்திகள் பரவுவதை தொடர்ந்து, கேரள மாநில லாட்டரி துறை அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். அதில், 'சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகும் எந்தவொரு போலித் தகவலையும் மக்கள் நம்ப வேண்டாம். உண்மையான வெற்றியாளர் தங்களின் அசல் லாட்டரி சீட்டு மற்றும் அடையாளச் சான்றுகளுடன் எங்களை அல்லது வங்கிகளை நேரடியாக அணுக வேண்டும்' என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், ரூ.30 கோடி பரிசுத் தொகையில் முகவர்களுக்கான 10% கமிஷன் தொகை (ரூ.3 கோடி) மற்றும் மத்திய அரசின் 30% வருமான வரி மற்றும் கூடுதல் வரிகள் பிடித்தம் செய்யப்பட்டது போக, அதிஷ்டசாலியின் கைக்கு ரூ.17.25 கோடி கிடைக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிகப்படியான விளம்பரம் மற்றும் பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காகவே உண்மையான வெற்றியாளர் தற்போதைக்கு தனது அடையாளத்தை மறைத்து, ரகசியமாக வங்கிகள் மூலம் பணத்தை பெற முயற்சிக்கலாம் என்றும் அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர்.

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