ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் விழுந்த 3 வயது சிறுமி 10 மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு சடலமாக மீட்பு
சுமார் 300 அடி ஆழம் கொண்ட அந்த ஆழ்துளை கிணறு, இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பயன்படுத்தாத நிலையில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : September 28, 2026 at 5:14 PM IST
ஃபரிதாபாத்: ஹரியானாவில் 200 அடி ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த மூன்று வயது சிறுமி, சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹரியானா மாநிலம், ஃபரிதாபாத்தில் 200 அடி ஆழ ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த மூன்று வயது சிறுமி பத்து மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். நேற்று மாலை 6 மணி அளவில் ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் விழுந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை 3.50 மணி அளவில் மீட்கப்பட்டார்.
கதறி அழுத ஊர் மக்கள்
ஆனால், எந்தவொரு அசைவுமின்றி காணப்பட்ட அவரை மீட்புக் குழுவினர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிறுமி ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதை உறுதிப்படுத்தினர். இதைக் கேட்ட அவரது பெற்றோர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் ஊர்மக்கள் கதறி அழுத காட்சி பெருத்த சோகத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.
ஹரியானா காவல்துறை, மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை, மாநகராட்சி மற்றும் சுகாதாரத் துறை உள்ளிட்டவை இரவு முழுவதும் சிறுமியை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டும் சிறுமியை உயிருடன் மீட்க முடியாமல் போனது.
கூலி தொழிலாளி அப்பா
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், மைன்புரியைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர் ராம்தீன். உயிரிழந்த சிறுமியின் அப்பா. கூலி தொழிலாளியான இவர், பல ஆண்டுகளாக சிஹி கிராமத்தில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். சரியாக அவர் வேலையை விட்டு வீட்டுக்கு வரும்போதே சிறுமி ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு விழுந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
நண்பர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமி
வழக்கம்போல் வீட்டுக்கு வெளியே தனது நண்பர்களுடன் சிறுமி விளையாடிக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போதே அவர் தவறுதலாக ஆழ்துளைக் கிணற்றுக்குள் விழுந்திருக்கிறார். இதை உடனடியாக சிறுமியுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சக நண்பர்கள் வீட்டில் தெரிவிக்கவே, சிறுமியை மீட்கும் பணி தீவிரமடைந்தது.
300 அடி ஆழம், அசுத்தமான நீர்
சுமார் 300 அடி ஆழம் கொண்ட அந்த ஆழ்துளை கிணறு, சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பயன்படுத்தாத நிலையில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆகையால், அந்த ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் சுமார் 125 அடி ஆழம் வரை அசுத்தமான நீர் நிரம்பியிருந்ததாகவும் தெரிகிறது.
இந்த காரணத்தினாலேயே சிறுமியை மீட்பதிலும் குறிப்பிடத்தக்க பின்னடைவு ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக சிறுமியை மீட்கும் பொருட்டு பல்வேறு விதமான கருவிகளை மீட்புக் குழுவினர் கொண்டு வந்தும், அவற்றால், எதிர்பார்த்தபடி செயல்பட முடியவில்லை எனவும் தெரிகிறது. இதுவே, மீட்புப் பணியில் தாமதம் ஏற்படவும், சிறுமி இறக்கவும் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
சிறுமியின் இறப்பு சம்பவம் தற்போது நாடு தழுவிய அளவில் பெருத்த சோகத்தையும், அதிர்வலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.