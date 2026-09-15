டெல்லியில் இருந்து சோதனையின்றி ஜெர்மனிக்கு பறந்த 3 இத்தாலியர்கள் – ஏர் இந்தியாவுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்!
நாட்டின் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய விவகாரம் என்பதால், மத்திய உள்துறைச் செயலாளர் கோவிந்த் மோகன் தலைமையில் இந்த இமிக்ரேஷன் குறைபாடு குறித்து உயர்மட்டக் குழு விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 15, 2026 at 1:51 PM IST
புதுடெல்லி: இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் மிக மோசமான பாதுகாப்பு மற்றும் குடியேற்ற நடைமுறை குறைபாடு அரங்கேறியுள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்வோர் கட்டாயமாக மேற்கொள்ள வேண்டிய குடியேற்ற சோதனையை முடிக்காமலேயே, மூன்று இத்தாலிய பயணிகள் டெல்லியிலிருந்து ஜெர்மனியின் முனிச் நகருக்கு விமானம் ஏறிச் சென்றுள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தை மிகத் தீவிரமாகக் கையில் எடுத்துள்ள மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம், இந்த தவறுக்குக் காரணமான ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 4-ம் தேதி அதிகாலை இந்த அதிர வைக்கும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. மூன்று இத்தாலியர்கள், முதலில் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸிலிருந்து ஏர் இந்தியா (AI-1115) உள்நாட்டு விமானம் மூலம் டெல்லி வந்தடைந்தனர். அவர்கள் அதிகாலை 12:50 மணியளவில் டெல்லி விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்குள், அதாவது அதிகாலை 1:45 மணியளவில் டெல்லியிலிருந்து முனிச் நகருக்கு சென்ற லுஃப்தான்சா விமானத்தில் அவர்கள் ஏறியுள்ளனர்.
ஆனால், டெல்லி விமான நிலையத்தில் அவர்கள் சர்வதேசப் பகுதிக்கு மாறும் போது, முறையான குடியேற்ற சோதனைகளை மேற்கொள்ளாமல், பாதுகாப்புப் பிரிவினரின் கண்களில் மண்ணை தூவி விட்டு நேரடியாக விமானத்தில் ஏறி ஜெர்மனிக்குப் பறந்துள்ளனர்.
விமான நிலைய விதிகளின்படி, உள்நாட்டு விமானத்தில் வந்து விட்டு, மாற்று விமான நிறுவனம் மூலம் வெளிநாடு செல்லும் பயணிகள் வெளியே வந்து, மீண்டும் சர்வதேசப் பகுதிக்கான குடியேற்ற கவுன்ட்டர்களுக்கு சென்று சோதனைகளை முடிக்க வேண்டும். ஆனால், ஏர் இந்தியா ஊழியர்கள் இவர்களுக்கு அமிர்தசரஸிலேயே இரண்டு விமானங்களுக்குமான போர்டிங் பாஸ்களையும் வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
டெல்லி வந்திறங்கிய இவர்களை, சர்வதேசப் பயணிகளுக்கான செல்லும் பகுதிக்கு அதிகாரிகள் தவறாக வழி நடத்தியுள்ளனர். இதனால், இமிக்ரேஷன் கவுன்ட்டருக்கே செல்லாமல் அவர்கள் தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
விமானங்கள் புறப்பட்ட பின்னர், பயணிகள் குறித்த தரவுகளை அதிகாரிகள் கைமுறையாக சரிபார்த்த போது தான் இந்த தவறு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
பாதுகாப்பு விதிகளில் 5 முக்கியப் பிரிவுகளை ஏர் இந்தியா மீறியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டு, 7 நாட்களுக்குள் இதற்கு முறையான விளக்கமளிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தவறினால் நிர்வாகரீதியான கடுமையான நடவடிக்கை பாயும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஏர் இந்தியா தலைமை நிர்வாக அலுவலர் கேம்ப்பெல் வில்சனுக்கு மத்திய அரசு முறைப்படி சம்மன் அனுப்பி, அவசர விளக்கத்தை கோரியுள்ளது.
மேலும், நாட்டின் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய விவகாரம் என்பதால், மத்திய உள்துறைச் செயலாளர் கோவிந்த் மோகன் தலைமையில் இந்த இமிக்ரேஷன் குறைபாடு குறித்து உயர்மட்டக் குழு விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச விமான நிலையத்தில், அதுவும் நாட்டின் தலைநகரில் மூன்று வெளிநாட்டுப் பயணிகள் குடியேற்ற சோதனையின்றி சென்ற சம்பவம் இந்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.