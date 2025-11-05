ETV Bharat / bharat

பீகார் தேர்தல்: நாளை முதல்கட்ட தேர்தல்... 121 தொகுதிகளிலும் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு!

இந்தியா கூட்டணி சார்பில் மொத்தமுள்ள 121 தொகுதிகளில் 126 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் அதிகாரிகள்
தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் அதிகாரிகள் (ANI)
Published : November 5, 2025 at 5:16 PM IST

பாட்னா: பீகாரில் நாளை 121 தொகுதிகளில் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

நாடு முழுவதும் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பீகார் மாநில சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நாளை தொடங்கவுள்ள நிலையில், முதல்கட்டமாக 121 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. பாட்னா, நாளாந்தா, லக்கிசராய், லேக்புரா, போஜ்பூர், பக்சர், வைஷாலி, முசாபர்பூர், சமல்திபூர், மாதேபுரா, முங்கர் உள்ளிட்ட 18 மாவட்டங்களில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. முதல்கட்ட தேர்தலில் 1,314 பேர் போட்டியிடும் நிலையில், அவர்களின் தலைவிதியை 3.75 கோடி வாக்காளர்கள் தீர்மானிக்கவுள்ளனர். இதில், சுமார் 1.98 கோடி ஆண் வாக்காளர்களும், 1.77 கோடி பெண் வாக்காளர்களும் அடங்குவர்.

குறிப்பாக, இந்த தேர்தலில் 7.38 லட்சம் இளைஞர்கள் முதல் முறையாக வாக்களிக்க உள்ளனர். 778 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்களும் வாக்களிக்க உள்ளனர். முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவுக்காக 45,341 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் கட்ட தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தாக்கல் செய்த பிரமாணப் பத்திரங்களை தனியார் அமைப்பு ஒன்று ஆய்வு செய்த நிலையில், தேர்தலில் போட்டியிடும் மொத்த வேட்பாளர்களில் 32% பேர் குற்றப் பின்னணி உடையவர்களாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்

முசாபர்பூர் மற்றும் குர்ஹானி தொகுதிகளில் அதிகபட்சமாக 20 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். அதே நேரத்தில் போரே, பர்பட்டா, அலாவுலி தொகுதிகளில் தலா ஐந்து பேர் மட்டுமே போட்டியிடுகிறார்கள்.

NDA Vs INDIA

ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை பொறுத்தவரை, முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் மொத்தமுள்ள 121 தொகுதிகளில் 57 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது. முக்கிய கூட்டணி கட்சியான பாஜக 48 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளது. மேலும், மத்திய அமைச்சர் சிராக் பாஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சி 14 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது.

மறுபுறம் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் மொத்தமுள்ள 121 தொகுதிகளில் 126 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். வைஷாலி, பச்வாரா, ராஜபக்கர், பீஹார்ஷரிப் மற்றும் பெல்தௌர் ஆகிய 5 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி, சிபிஐ உள்ளிட்ட கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். மேலும், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் சார்பாக 73 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். காங்கிரஸ் 24, சிபிஐஎம்எல் 14, சிபிஐ 5 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது.

மேலும், தேர்தல் ஆலோசகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன சுராஜ் கட்சி சார்பாக 119 இடங்களில் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

பீகார் தேர்தல்
