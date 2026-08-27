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நேபாளத்தில் இதுவரை மீட்கப்பட்ட 21 தமிழர்களின் விவரங்களை வெளியிட்டது மத்திய அரசு

நேபாளத்தில் மீட்கப்பட்ட 21 தமிழர்களின் விவரங்களை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால் வெளியிட்டுள்ளார்

ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால், வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர்
ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால், வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் (@MEAIndia)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 4:05 PM IST

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புதுடெல்லி: நேபாளத்தில் பெருவெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு பாதிப்பில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 21 தமிழர்களின் விவரங்களை வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து கைலாய யாத்திரை சென்ற குழுவினர், நேபாளத்தில் நேற்று ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கிக் கொண்டனர். அவர்களை பத்திரமாக மீட்கும் முயற்சியில் நேபாள அரசுடன் இணைந்து, வெளியுறவு அமைச்சகமும், தமிழ்நாடு அரசும் ஈடுபட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், நேபாளத்தில் மீட்கப்பட்ட 21 தமிழர்களின் விவரங்களை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால் வெளியிட்டுள்ளார்.

(27-08-2026 பிற்பகல் 1 மணி நிலவரம்)

அவர்களின் விவரம்:

1.சிவரஞ்சனி முத்துநாதன்-திருச்சி

2. கற்பகம் ராஜ்மோகன்-திருச்சி

3. மாறன் கோவிந்தசாமி-சென்னை

4. சாந்தி மாறன்-சென்னை

5. முத்துகுமரேசன் ராமலிங்கம்-சிதம்பரம்

6. நவு கபீர்தாஸ்-சிதம்பரம்

7. விஜயாபுவனேஸ்வரி விஸ்வநாதன்-சிதம்பரம்

8. மைதிலி முத்துகுமரேசன்-சிதம்பரம்

9. தியாகராஜன் ரத்தினம்-சிதம்பரம்

10. கிருபாகரி பாலசுப்பிரமணியன்-திருச்சி

11. வல்லிநாயகி சிவக்குமார்-திருச்சி

12. சத்தியா ஜெயராமன்-திருச்சி

13. திருமாவளவன் கோவிந்தராசு-நெய்வேலி

14. கனகசபை நடேசபிள்ளை-சிதம்பரம்

15. ராதை கனகசபை-சிதம்பரம்

16. ரத்தினகுமார் குஞ்சிதபாதம்-மயிலாடுதுறை

17. பூங்குழலி பொன்னம்பலம்-மயிலாடுதுறை

18. பழனியப்பன் மெய்கபெருமாள்-சிதம்பரம்

19. கலைமதி பழனியப்பன்-சிதம்பரம்

20. ரகுநாதன் முனிராஜ்-ஓசூர்

21. கனகசபை நடேச பிள்ளை

இவர்கள் அனைவரும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

21 TAMILS ​​RESCUED
TAMILS ​​RESCUED FROM NEPAL
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
KAILASH MANSAROVAR YATRA
21 TAMILS ​​RESCUED FROM NEPAL

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