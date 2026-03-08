ETV Bharat / bharat

2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: இந்தியாவின் சாதனை பெண்களை அடையாளப்படுத்தும் நேர்காணல்கள் உங்களுக்காக!

பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த பெண்களை போற்றும்விதமாகவும், அவர்களை மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக வெளிக்காட்டும் விதமாகவும் ஈடிவி பாரத் சாதனைப்பெண்களிடம் நேர்காணல் மேற்கொண்டதன் சுருக்க தொகுப்பு.

ஈடிவி பாரத் மகளிர் தின ஸ்பெஷல் நேர்காணல்கள்
ஈடிவி பாரத் மகளிர் தின ஸ்பெஷல் நேர்காணல்கள் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 8, 2026 at 6:01 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

‘நதி கரை தாண்டி விட்டால் காடு கரை கொள்ளாது. பெண்ணும் படி தாண்டிவிட்டால் நாடும் வீடும் தாங்காது’ என்று பெண்களும் இயற்கையும் சமம் என்று வர்ணித்துள்ளார் கவிஞர் வைரமுத்து. ஆம், ஒரு பெண் நினைத்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும். ஒரு பெண் உயர்ந்தால் அவள் மட்டும் உயர்வதில்லை. தனது வீட்டையும், சமூகத்தையும், நாட்டையும் சேர்த்துதான் உயர்த்துகிறாள். உடலளவில் ஆண் பலமிக்கவன் என்றால் மனதளவில் பெண் வலிமைமிக்கவள். அத்தகைய சிறப்புக்குரிய பெண்களுக்கு அனைத்து உரிமைகளும் சுதந்திரமும் கிடைக்கவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாகவும், சமூகரீதியாகவும், பாலின ரீதியாகவும் சம அங்கீகாரம் கிடைக்கவேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் விதமாகவும் ஆண்டுதோறும் மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

கடந்த நூற்றாண்டு முழுவதும் சமத்துவம் மற்றும் சம உரிமையைக் கோரிய பெண்கள், தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வரம்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்க மறுத்து போராட்டங்களில் ஈடுபடத் தொடங்கினர். காலப்போக்கில் உரிமைகள் மட்டுமல்லாமல், அனைத்துத் துறைகளிலும் பெண்களுக்கும் தலைமைத்துவம் அளிக்கவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி ஆண்டுதோறும் மார்ச் 8ஆம் தேதி சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த பெண்களை போற்றும்விதமாகவும், அவர்களை மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக வெளிக்காட்டும் விதமாகவும் ஈடிவி பாரத் சாதனைப்பெண்களிடம் நேர்காணல் மேற்கொண்டது.

ரூபிள் நாகி - ஏழை குழந்தைகளின் தலையெழுத்தை மாற்றிய 'குளோபல் டீச்சர்'

வளர்ந்த நகரங்களில் வாழும் புறக்கணிக்கப்பட்ட மற்றும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கல்வியை கொடுப்பதற்காக இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக இரவு பகல் பாராமல் பாடுபட்டு வருகிறார் ரூபிள் நாகி. இவர் நாடு முழுக்க 800க்கும் மேற்பட்ட கற்றல் மற்றும் கலை மையங்களை நிறுவி, நலிவடைந்த குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்றுக்கொடுத்து வருகிறார். இவருக்கு 2026ஆம் ஆண்டுக்கான ‘குளோபல் டீச்சர்’ விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. விருதுடன் கிடைத்த ரூ.8.3 கோடியையும் கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டிற்காக செலவிட திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

டெஸ்ஸி தாமஸ் - ஏவுகணை பெண்மணி

இந்தியாவின் முன்னணி ஏவுகணை விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரும், புகழ் பெற்ற வான்வெளி பொறியாளருமான முனைவர் டெஸ்ஸி தாமஸ், நாட்டின் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர். “இந்தியாவின் ஏவுகணை பெண்மணி” என்று அழைக்கப்படும் இவர், இந்தியாவின் நீண்டதூர ஏவுகணை திறனை வலுப்படுத்த முக்கிய பங்களிப்பு செய்துள்ளார். உறுதியும், தெளிவும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்று கூறும் டெஸ்ஸி, வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி முன்னேற வேண்டும் என்கிறார்.

லூதியானா ரயில் நிலையத்தின் நம்பிக்கை நாயகிகள்

'இந்தியாவின் மான்செஸ்டர்' எனப்படும் லூதியானா ரயில் நிலையத்தில், என்ஜின்களின் இரைச்சல்களுக்கு இடையே பயணிகளின் பொதிகளை மட்டுமல்லாமல், தங்கள் குடும்பத்தின் ஒட்டுமொத்த பாரத்தையும் சுமந்து வருகிறார்கள் நிஷா ராணி, மாயா, லாஜா வர்மா மற்றும் சுஷ்மா ஆகிய நான்கு பெண்கள். ஆண்களுக்கு நிகராகக் கூலி வேலை செய்துவரும் இவர்கள், கடந்த ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக தங்கள் குழந்தைகளின் கல்விக்காகவும் எதிர்காலத்திற்காகவும் நடைமேடைகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சோனியா சௌத்ரி - உடல் குறைபாட்டை தகர்த்தெறிந்த ராஜஸ்தானின் 'தங்க மகள்'

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து, பிறவியிலேயே ஏற்பட்ட உடல் குறைபாட்டையும் சமூகத்தின் ஏளனப் பேச்சுகளையும் தனது அசாத்திய மனவலிமையால் வென்று காட்டியவர் பாரா தடகள வீராங்கனை சோனியா சௌத்ரி. குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல் மற்றும் எறிபந்து (Throwball) என பல்வேறு பிரிவுகளில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் தங்கம் உள்ளிட்ட பல பதக்கங்களை வென்று இந்தியாவின் பெருமையை உலகறியச் செய்துள்ளார். விடாமுயற்சியும் கடின உழைப்பும் இருந்தால் உடல் குறைபாட்டையும் ஒரு கருவியாக மாற்றி சாதனை படைக்கலாம் என்பதற்கு சோனியா சௌத்ரி ஒரு வாழும் உதாரணம்.

குஷி குமார் - லண்டனில் இந்தியக் கலையை அறிமுகப்படுத்திய இளம் சாதனையாளர்

லண்டன் ஃபேஷன் வீக் போன்ற சர்வதேச மேடையில் தனது படைப்புகளைக் காட்சிப்படுத்திய மிக இளைய இந்திய வடிவமைப்பாளர் என்ற பெருமைக்குரியவர் 23 வயதான குஷி குமார். 'கிறிஸ்டியன் டியோர்' போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய அனுபவத்தோடு, ‘கலந்தா' (KALANTA) என்ற தனது பிராண்டின் மூலம் இந்திய கைவினைத் திறனையும் நவீன ஃபேஷன் சிந்தனையையும் இணைத்து சாதனை படைத்து வருகிறார். பனாரஸ் ஜரி வேலைப்பாடுகள் மற்றும் இந்தியக் கலாசார நிறங்களை உலகத் தரத்திலான உடைகளாக மாற்றி, சர்வதேச ஃபேஷன் சந்தையில் இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தைப் பறைசாற்றி வரும் இவர், மகளிருக்கு ஓர் இளம் உத்வேகமாக இருக்கிறார்.

மிருதுளா ஜெயின் - சாதாரண சால்வைகளை பேஷன் பிராண்டாக மாற்றிய சாதனைப் பெண்மணி

பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவில் எட்டு கைத்தறி இயந்திரங்களுடன் 'ஷிங்கோரா' நிறுவனத்தை தொடங்கி, இன்று 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சர்வதேச பிராண்டாக உயர்த்தியவர் மிருதுளா ஜெயின். வெறும் குளிர்கால போர்வையாகப் பார்க்கப்பட்ட சால்வைகளில் கலைநயத்தைப் புகுத்தி, அவற்றை நவீன ஆடைகளாக மாற்றிய பெருமை இவருக்கு உண்டு. திருமணத்திற்குப் பின் தனது கல்வியைத் தொடர்ந்ததோடு மட்டுமல்லாமல், வங்கி நடைமுறைகள் உள்ளிட்ட பல சவால்களைக் கடந்து இன்று அமெரிக்கா, லண்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்குத் தனது தயாரிப்புகளை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறார். தனது நிறுவனத்தில் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு முன்னுரிமை அளித்து வரும் மிருதுளா, ஒரு இல்லத்தரசியால் உலகப் புகழ்பெற்ற தொழிலதிபராக முடியும் என்பதற்குச் சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்கிறார்.

ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி – பாரம்பரிய விதைகளை மீட்டெடுத்த ஒடிசாவின் ‘விதை மகள்'

ஒடிசா மாநிலம் கோராபுட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 14 வயது பள்ளி மாணவி ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி. அழிந்து வரும் பாரம்பரிய நெல் மற்றும் சிறுதானிய ரகங்களை மீட்டெடுக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். பத்மஸ்ரீ கமலா புஜாரியை முன்மாதிரியாக கொண்டு, 2023ஆம் ஆண்டு 'விதை மற்றும் தானிய வங்கி' ஒன்றைத் தொடங்கி, விவசாயிகளுக்கு பாரம்பரிய விதைகளை வழங்கி வருகிறார். தற்போது இவரிடம் 230 வகையான நெல் விதைகள் மற்றும் 80 வகையான கேழ்வரகு ரகங்கள் உள்ளன. 180க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளைப் பாரம்பரிய விவசாயத்தை நோக்கித் திருப்பியதோடு, கிராமப்புறப் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் வழிவகுத்துள்ளார் ஹர்ஷிதா.

டாக்டர் சினே பார்கவா - எய்ம்ஸ் முதல் பெண் இயக்குநர் ஆளுமை

பெண்கல்வி சவாலாக இருந்த 1930களில் பிறந்து, தடைகளைத் தாண்டி மருத்துவம் பயின்று, டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் முதல் பெண் இயக்குநராக உயர்ந்தவர் டாக்டர் சினே பார்கவா. தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிடி ஸ்கேன் (CT Scan) கருவியை நிறுவிய பெருமைக்குரிய இவர், ரேடியாலஜி துறையில் நவீனத் தொழில்நுட்பங்களைப் புகுத்திய முன்னோடியாவார். பெண்களுக்கு எதிரான விமர்சனங்களைத் தனது நேர்மையான உழைப்பால் முறியடித்த இவருக்கு, இந்திய அரசு 'பத்மஸ்ரீ' விருது வழங்கி கௌரவித்தது. 96 வயதிலும் மருத்துவ மாணவர்களுக்குப் பாடம் கற்பித்து வரும் இவர், ஒரு முழுமையான அர்ப்பணிப்பு வாழ்விற்குச் சான்றாகத் திகழ்கிறார்.

சாவித்ரி புர்த்தி – இந்திய ஹாக்கி அணிக்குத் தேர்வான ஜார்க்கண்டின் முதல் பழங்குடியின வீராங்கனை

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்து, வறுமை மற்றும் சமூகத் தடைகளைத் தாண்டி இந்தியப் பெண்கள் ஹாக்கி அணியில் தடம் பதித்தவர் சாவித்ரி புர்த்தி. 1983ஆம் ஆண்டு இந்திய அணிக்குத் தேர்வான முதல் பழங்குடியினப் பெண் என்ற வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த இவர், வசதிகள் இல்லாத சூழலில் மூங்கில் தடியுடன் தனது பயிற்சியைத் தொடங்கி சர்வதேச அளவில் இந்தியாவின் முகமாகத் திகழ்ந்தார். விளையாட்டுப் பயணத்திற்குப் பிறகு பயிற்சியாளராகவும், தேர்வாளராகவும் மாறி பல இளம் வீராங்கனைகளை உருவாக்கி வருகிறார். கிராமப்புறப் பெண்களுக்கு விளையாட்டின் மூலம் புதிய பாதையை அமைத்துக் கொடுத்த இவரது உழைப்பைப் பாராட்டி ‘ஃபெமினா' இதழ் இந்தியாவின் சிறந்த 42 பெண்களில் ஒருவராக இவரைத் தேர்வு செய்து கௌரவித்துள்ளது.

அருந்ததி சௌத்ரி – தடைகளைத் தகர்த்து உலகக்கோப்பையில் தங்கம் வென்ற குத்துச்சண்டை வீராங்கனை

விளையாட்டு வசதிகள் குறைந்த ராஜஸ்தானின் கோட்டா நகரிலிருந்து, சர்வதேச குத்துச்சண்டை வளையத்தில் இந்தியாவின் முத்திரையைப் பதித்தவர் அருந்ததி சௌத்ரி. தந்தையின் வழிகாட்டுதலில் குத்துச்சண்டையைத் தேர்ந்தெடுத்த இவர், ஆரம்ப காலத்தில் போதிய வசதிகள் இல்லாததால் ஆண்களுடன் மோதியும், தார் சாலைகளில் பயிற்சி செய்தும் தனது திறமையை வளர்த்துக்கொண்டார். இந்திய ராணுவத்தில் ஹவில்தாராகப் பணியாற்றும் இவர், 2023இல் ஏற்பட்ட பின்னடைவுகளை முறியடித்து, 2025 உலகக்கோப்பையில் தங்கம் வென்று அசத்தினார். 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்குத் தங்கம் பெற்றுத் தருவதையே லட்சியமாகக் கொண்டுள்ள அருந்ததி, கடின உழைப்பால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்பதற்குச் சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்கிறார்.

சிந்தாமணி பட்டிதார் – கூலித் தொழிலாளியிலிருந்து கோடிகளில் வர்த்தகம் செய்யும் தலைவராக உயர்ந்த பெண்

மத்தியப் பிரதேசத்தின் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் தினசரி கூலி வேலை செய்துவந்த சிந்தாமணி பட்டிதார், சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் இன்று ஒரு வெற்றிகரமான தொழில்முனைவோராக உருவெடுத்துள்ளார். வெறும் 10,000 ரூபாய் முதலீட்டில் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தயாரிக்கும் 'didi சிப்ஸ்' என்ற நிறுவனத்தைத் தொடங்கிய இவர், இன்று பல மாநிலங்களுக்குத் தனது தயாரிப்புகளை விரிவுபடுத்தியுள்ளார். தற்போது 600க்கும் மேற்பட்ட பங்குதாரர்களைக் கொண்ட நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநராக இருக்கும் இவர், பெண் விவசாயிகளுக்கு இலவச விதைகள் மற்றும் மண் பரிசோதனை வசதிகளை வழங்கி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தி வருகிறார். வறுமையையும் குறைவான கல்வியறிவையும் தனது விடாமுயற்சியால் வென்ற சிந்தாமணி, கிராமப்புறப் பொருளாதார புரட்சியின் அடையாளமாக திகழ்கிறார்.

அஞ்சலி - ஊறுகாய் தொழில் மூலம் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு

உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் டேராடூன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அஞ்சலி. சிறுவயதில் தனது பாட்டியிடம் ஊறுகாய் செய்ய கற்றுக்கொண்ட இவர், திருமணத்திற்கு பிறகு அதையே தன் தொழிலாக மாற்றினார். ஆரம்பத்தில் பிராண்ட் பெயரில்லாமேயே மகளிர் சுய உதவிக்குழுவின் உதவியுடன் ஊறுகாய் தொழில் செய்யத் தொடங்கி, பின்னாளில் தனது மகளின் பெயரையே பிராண்டாக மாற்றியிருக்கிறார். அவைதான் இப்போது டேராடூன் பகுதிகளில் மிகவும் பிரபலமான ‘அவிகா’ ஊறுகாய்கள். தனது சுயதொழில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில், இதன்மூலம் பெண்களுக்கு நல்ல ஊதியத்துடன் வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர ஆசைப்படுகிறார் அஞ்சலி.

‘பத்மஸ்ரீ’ ஷோவனா நாராயண் - தடைகளை வெற்று சாதனை படைத்த நடன கலைஞர்

பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் என்பது வெறும் கோஷம் போடுவதால் மட்டும் கிடைத்துவிடாது. அதற்கு அர்ப்பணிப்பு, தைரியம், பொறுப்பு மற்றும் மதிப்புகளையும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது ஷோவனா நாராயண் கடந்து வந்த பாதை. பெண்கள் நடனத்தை தொழிலாக செய்யக்கூடாது என்ற சமூகத்தின் கருத்தை உடைத்தெறிந்து அரசு வேலையையும், நடனத்தையும் சமநிலையில் கையாண்டு பல பெண்களுக்கு முன்னுதாரணமாக மாறியுள்ளார் ஷோவனா. கதக் நடனக் கலைஞரான இவருக்கு மத்திய அரசு ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வழங்கி கௌரவித்திருக்கிறது.

ஸ்மிதா பாட்டீல் - ஏழை கர்ப்பிணிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை

புனேவில் ‘சகி சுக்தா’ என்ற பெயரில் மகளிர் நல அறக்கட்டளையை நடத்தி வருகிறார் ஸ்மிதா பாட்டீல். இந்த அறக்கட்டளையின் மூலம் கோத்ருட் என்னும் பகுதியில் உள்ள குடிசைவாழ் கர்ப்பிணிகளுக்கு உதவி வருகிறார். ஒரு பெண் கருவுற்ற முதல் மாதத்திலிருந்து குழந்தை பிறந்த 6 மாதங்கள் வரை இந்த அறக்கட்டளை மூலம் இலவச மருத்துவ சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கர்ப்பிணிகள் ஏதேனும் பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் கூட பிரசவம் உட்பட அனைத்து மருத்துவ செலவுகளையும் இந்த அறக்கட்டளையே ஏற்றுக்கொள்கிறது. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் இந்த அறக்கட்டளையின்மூலம் சுமார் 2000 பெண்கள் பயன்பெற்றுள்ளனர். குடிசைப்பகுதிகளில் வாழ்கிற பெண்களுக்கு கர்ப்பம் தரிப்பதே தெரிவதில்லை, அப்படியே தெரிந்தாலும் அவர்கள் மருந்துகள் மற்றும் பரிசோதனைகள்மீது கவனம் செலுத்துவதில்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறியதையடுத்து ஸ்மிதா இந்த அறக்கட்டளையை தொடங்கி சேவை செய்து வருகிறார்.

TAGGED:

WOMENS DAY 2026 INDIA
WOMEN EMPOWERMENT STORIES
WOMEN LEADERSHIP STORIES
2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்
INTERNATIONAL WOMENS DAY 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.