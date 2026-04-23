வெற்றிகரமாக நிறைவுற்றது மேற்கு வங்கம் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு: வரலாற்று சாதனை படைத்த வாக்காளர்கள்

மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலின் முதல் கட்ட வாக்குப் பதிவின்போது, ​​பீர்பூம் மாவட்டத்தின் போல்பூரில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில், வாக்களித்த பிறகு பெண்கள் தங்கள் விரல்களில் இடப்பட்ட மையைக் காட்டுகின்றனர் (PTI)
Published : April 23, 2026 at 9:30 PM IST

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநில சட்டமன்றத்திற்கு இன்று நடைபெற்ற முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவில் மாலை 6 மணி நேர நிலவரப்படி 91.46 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

மேற்கு வங்கத்தில் இன்று (ஏப்ரல் 23) தொடங்கிய முதல்கட்ட சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வெற்றிகரமாக நிறைவுற்றது. காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு ஆரம்பித்த நிலையில், மாலை 6 மணியுடன் முடிவுற்றது. மாலை 6 மணி நேர நிலவரப்படி 91.46 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி வரலாற்று சாதனைப் படைத்தது. இதன் வாயிலாக மிகுந்த ஆர்வத்துடன் மேற்கு வங்க வாக்காளர்கள் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

அங்கு இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு வரும் 29 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மாநிலத்தின் 294 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் முதல்கட்டமாக 16 மாவட்டங்களில் உள்ள 152 தொகுதிகளில் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இரண்டாம் கட்டத்தில் 142 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு 152 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் 2 ஆயிரத்து 450 கம்பெனிகளைச் சார்ந்த 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் துணை ராணுவப் படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். தேர்தல் நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடைபெறும் நோக்கில் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகளில் அவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். குறிப்பாக அமைதியான வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்வதற்காக வாக்குச்சாவடிகளில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.

இன்றைய முதல்கட்ட தேர்தலில் மொத்தம் 3.60 கோடி பேர் வாக்களிக்க தகுதிப் பெற்றனர். அதில், பெண் வாக்காளர்கள் மட்டும் 1.75 கோடி பேர் ஆவர். மேற்கு வங்க சட்டமன்றத்தில் ஆட்சி அமைக்க (பெரும்பான்மை நிரூபிக்க) 147 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடங்கள் தேவை. 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் காட்சி 215 இடங்களை வென்று ஆட்சி அமைத்தது. ஆனால், இம்முறை இந்த கட்சிக்கு பாஜக மிகவும் வலுவான எதிர்கட்சியாக மாறியுள்ளது.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளம், அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை கடந்த மார்ச் 15 ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இதன்படி, ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி புதுச்சேரி, கேரளம், அசாம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த நிலையிலேயே, இன்று தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. 5 மாநிலத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மே மாதம் 4 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

