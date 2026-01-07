ETV Bharat / bharat

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்: காங்கிரஸ் சார்பில் பார்வையாளர்கள் நியமனம்

தமிழகத்துடன் இணைந்து தேர்தல் நடைபெறவுள்ள அஸ்ஸாம், கேரளா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் பார்வையாளர்களை காங்கிரஸ் கட்சி நியமித்துள்ளது.

ராகுல் காந்தி (கோப்புப்படம்)
ராகுல் காந்தி (கோப்புப்படம்)
January 7, 2026

புதுடெல்லி: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தல் பார்வையாளர்களை நியமித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேலைகளில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக தேர்தல் பார்வையாளர்களாக அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் முகுல் வாஸ்னிக், உத்தம குமார் ரெட்டி, குவாசி முகமது நிஜாமுதீன் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் அறிக்கை வாயிலாக இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் பார்வையாளர்கள் தொடர்பான காங்கிரஸ் கட்சியின் அறிக்கை
தேர்தல் பார்வையாளர்கள் தொடர்பான காங்கிரஸ் கட்சியின் அறிக்கை

மேலும், தமிழகத்துடன் இணைந்து தேர்தல் நடைபெறவுள்ள அஸ்ஸாம், கேரளா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் பார்வையாளர்களை காங்கிரஸ் கட்சி நியமித்துள்ளது.

ஏற்கனவே, திமுகவுடன் பேச்சு நடத்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, அகில் இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர்கள் சூரஜ் ஹெக்டே, நிவேதா அல்வா, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித்தலைவர் ராஜேஷ் குமார் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

