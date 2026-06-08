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மேற்கு வங்கத்தில் 20 திரிணாமூல் எம்.பி.க்கள் திடீர் போர்க்கொடி- என்டிஏ அரசை ஆதரிக்க முடிவு

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை ஆதரிக்க முடிவு செய்திருப்பதாகவும், மக்களவையில் தங்களுக்கு வேறு பகுதியில் இருக்கைகள் ஒதுக்குமாறு மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லாவுக்கு கடிதம் எழுத இருப்பதாகவும் ககோலி கோஷ் தஸ்திதாரை தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் இல்லத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட திரிணாமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள்
மத்திய அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் இல்லத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட திரிணாமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 11:03 PM IST

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கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த 20 எம்.பி.க்கள், திடீரென கட்சித் தலைவர் மம்தா பானர்ஜிக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்தி இருப்பதுடன், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை ஆதரிக்கப் போவதாக அறிவித்திருப்பது, அம்மாநில அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 15 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியை சந்தித்தது. மொத்தமுள்ள 294 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 208 தொகுதிகளில் பாஜக வெற்றி பெற்று முதல் முறையாக ஆட்சியைப் பிடித்தது. திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி 80 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.

இந்நிலையில், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மக்களவை கொறடாவாக இருந்த ககோலி கோஷ் தஸ்திதாரை அப்பொறுப்பில் நீக்கி விட்டு கட்சியின் மூத்த தலைவர் கல்யாண் பானர்ஜியை மம்தா பானர்ஜி நியமித்தார்.

இதனால் அதிருப்தி அடைந்த ககோலி கோஷ் தஸ்திதார், தனது கட்சிப் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அரசியல் உத்தி வகுக்கும் ஐ-பேக் நிறுவனத்தை கடுமையாக சாடினார்.

இந்நிலையில், ககோலி கோஷ் தஸ்திதார், மேற்கு வங்க பாஜக பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பூபேந்திர யாதவை டெல்லியில் உள்ள அவருடைய இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார். இந்த கூட்டத்தில், அவருடன், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை பிரசூன் பானர்ஜி, ஜகதீஷ் பசுனியா, காலி படா சோரன், அரூப் சக்ரவர்த்தி, அபு தாஹிர், அசித் மால், டாக்டர் ஷர்மிளா சர்க்கார், கலியுர் ரஹ்மான் மற்றும் மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்த சுவேந்து சேகர் ராய் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியும் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த ககோலி கோஷ் தஸ்திதார், தங்களுக்கு 20 எம்.பி.க்களின் ஆதரவு இருப்பதாக தெரிவித்தார். மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் மற்றொரு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால் அவர்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடை சட்டம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்பதற்காக, அவர் 20 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை ஆதரிக்க முடிவு செய்திருப்பதாகவும், மக்களவையில் தங்களுக்கு வேறு பகுதியில் இருக்கைகள் ஒதுக்குமாறு மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லாவுக்கு கடிதம் எழுத இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால், மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியில் மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது.

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