வரலாற்றிலேயே முதன்முறை... தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்க 193 எம்பிக்கள் கையெழுத்து
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்கக் கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுவது இந்திய வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல்முறை.
Published : March 12, 2026 at 7:57 PM IST
புதுடெல்லி: இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான தீர்மான நோட்டீஸில், இந்தியா கூட்டணி கட்சி எம்பி-க்கள் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.
வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் எனும் பெயரில், பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் தகுதி வாய்ந்த வாக்காளர்கள் நீக்கப்படுவதாக, இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் போர் குரல் எழுப்பின. இதற்கிடையே, நாட்டில் நடைபெற்ற மக்களவை, சட்டமன்ற தேர்தல்களில் 'வாக்கு திருட்டு' நடைபெற்றதாக, நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது பரபரப்பான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார். மேலும் காங்கிரஸ், திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் எஸ்ஐஆர் முறைக்கு கண்டனம் தெரிவித்தன.
தற்போது தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கேரளா, அசாம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களுக்கும், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான தீர்மான நோட்டீஸில், 130 மக்களவை எம்.பி.க்களும், 63 மாநிலங்களவை எம்.பி.க்களும் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். அந்த நோட்டீஸில், தேர்தல் ஆணையர் தனது பதவியில் பாரபட்சம் காட்டியது, தேர்தல் மோசடி விசாரணையை வேண்டுமென்றே தடுத்தது, வாக்குரிமை பறிப்பு உள்ளிட்ட ஏழு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டில் மிக உயரிய பதவியில் உள்ள தலைமை தேர்தல் ஆணையரை நீக்கம் செய்வதென்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. உச்ச, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நீக்கங்களில் கையாளப்படும் செயல்முறைகளில் தேர்தல் ஆணையர் பதவியும் அடங்கும்.
விதிப்படி, தலைமை தேர்தல் ஆணையரை நீக்கும் தீர்மானத்தில்,மக்களவையில் குறைந்தது 100 எம்.பி.க்களும், மாநிலங்களவையில் 50 எம்.பி.க்களும் கையெழுத்திட வேண்டும். இதன்பின், மக்களவை அல்லது மாநிலங்களவையில் இந்த தீர்மான நோட்டீஸ் சென்றவுடன், அவை தலைவர்கள் அதனை ஆராய்வார்கள். ஒருவேளை, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகாந்திரம் இருப்பதாக சபாநாயகர் கண்டறிந்தால், குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க குழுவை அமைப்பார். ஆனால், இரு அவைகளிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியே அதிக உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளதால் இந்த தீர்மானம் நீர்த்துப்போகலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவி நீக்க தீர்மான நோட்டீசை ஏதாவதொரு அவையில் விரைவில் வழங்க இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன.
