கொல்கத்தா துர்கா பூஜை பந்தலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல்; உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 19 ஆக அதிகரிப்பு
உயிரிழந்த ஒவ்வொருவரின் குடும்பத்திற்கும் தலா ரூ. 25 லட்சம் நிதியுதவியும், குரூப் டி அரசு வேலையும் வழங்கப்படும் என மேற்கு வங்கம் அரசு அறிவித்துள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 2:22 PM IST
கொல்கத்தா: வடக்கு கொல்கத்தாவில் துர்கா பூஜை பந்தலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 19 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மேற்கு வங்க மாநிலம், வடக்கு கொல்கத்தாவின் சோர்பாகன் பகுதியில் துர்கா பூஜைக்காகப் பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த சாமியை தரிசிக்க வடக்கு கொல்கத்தா மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டனர். அங்கு ஏற்பட்ட திடீர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 பேர் இறந்ததாக முதல்கட்ட தகவல் வெளியானது. இந்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை தற்போது 19 ஆக அதிகரித்துள்ளதாத தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், 25க்கும் அதிகமானோருக்கு கடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
துர்கா பூஜை பந்தலைக் காண ஏராளமான பக்தர்கள் அங்கு குவிந்த நிலையில், திடீரென மழை பொழியத் தொடங்கியுள்ளது. இதுவே கூட்ட நெரிசலுக்கு வழிவகுத்தாக சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அத்துடன், பூஜையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஊழியர்கள் சிலர் விசில் அடித்து மக்களை விரட்டியதாகவும், இதன் காரணமாக அங்கு திரண்டிருந்த மக்கள் அனைவரும், பந்தலுக்குள் கூட்டமாக நுழைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலே உயிரிழப்புக்கு காரணமெனவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த கோர சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்த கொல்கத்தா காவல்துறை, சோர்பாகன் துர்கா பூஜை ஏற்பட்டாளர்கள் உள்பட ஏழு பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
அதிகளவில் இறந்த பெண்கள்
உயிரழந்த 19 பேரில் 12 பேர் பெண்கள் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அத்துடன், ஒரு குழந்தை மற்றும் 6 ஆண்களும் இந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலியாகி உள்ளனர். மேலும், காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் 25 பேரில் ஒருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும், மற்றவர்கள் ஆபத்தான நிலையைக் கடந்துவிட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு உதவவும், காயமடைந்தவர்களுக்கு முறையான மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் அரசு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இது ஒரு துயரமான சம்பவம். உயிரிழந்த குடும்பத்துக்கும், காயமடைந்தவர்களுக்கும் இழப்பீடு அறிவித்துள்ளோம்" என்றார்.
உயிரிழந்த ஒவ்வொருவரின் குடும்பத்திற்கும் தலா ரூ. 25 லட்சம் நிதியுதவியும், குரூப் டி அரசு வேலையும் வழங்கப்படும் என மேற்கு வங்கம் அரசு அறிவித்துள்ளது. இதேபோல், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் வரை வழங்கப்படும் என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மத்திய அரசு நிதி அறிவிப்பு
கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு இரங்கல் தெரிவித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ. 2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ. 50 ஆயிரமும் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும்" என அறிவித்தார்.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி, மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா, மாநிலத்தின் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி உள்ளிட்டோரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.