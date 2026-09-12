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'புதுடெல்லி பிரகடனம் 2026' - பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் ஒருமனதாக ஏற்பு

உலக நிர்வாகக் கட்டமைப்பு ஒரு 'பிரமிடு' போல் இயங்குவதாகவும், அதனை மாற்ற வேண்டும் எனவும் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு
18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு (PTI)
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By ANI

Published : September 12, 2026 at 9:41 PM IST

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புதுடெல்லி: 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் 'புதுடெல்லி பிரகடனம் 2026' உறுப்பு நாடுகளால் ஒருமனதாக ஏற்கப்பட்டது.

டெல்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபத்தில் 18- வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு இன்று (செப்.12) தொடங்கியுள்ளது. இந்தியா தலைமையேற்று நடத்தும் இந்த மாநாட்டில் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளான சீனா, இந்தியா, பிரேசில், தென்னாப்பிரிக்கா, ரஷ்யா, இந்தோனேசியா, எகிப்து, எத்தியோப்பியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சவூதி அரேபியா, ஈரான் ஆகிய 11 நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக மலேசியா, கியூபா, பொலிவியா, கஜகஸ்தான், பெலாரஸ், தாய்லாந்து, உகாண்டா, உஸ்பெகிஸ்தான், வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளின் தலைவர்களும் பங்கேற்றுள்ளனர்.

குறிப்பாக, ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங், தென்னாப்பிரிக்கா அதிபர் சிரில் ராமபோசா, ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷஸ்கியான் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்றிருப்பது உலக நாடுகளை உற்று நோக்கச் செய்துள்ளது.

மாநாட்டிற்கு வருகைத் தந்த உலகத் தலைவர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரவேற்றார். அத்துடன், ராமேஸ்வரம் திருக்கோயிலின் உள் பிரகாரம் அடங்கிய பேனர் முன்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உலக நாடுகளின் தலைவர்களை வரவேற்று புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து இன்று (செப்.12) நடைபெற்ற மாநாட்டில் பிரிக்ஸ் நாடுகளிடையேயான வர்த்தகம், தொழில்நுட்பம், தீவிரவாத ஒழிப்பு, பொருளாதார நிலை, சர்வதேச விவகாரங்கள் போன்றவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மாநாட்டின் கடைசி நாளான நாளை (செப்.13) பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்கள் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "எந்தவொரு உறுப்பினரின் ஆட்சேபனையின்றியும் 'புதுடெல்லி பிரகடனம் 2026' ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து பிரிக்ஸ் நாடுகள் வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில், "வர்த்தகத்தைச் சிதைக்கும் ஒரு தலைப்பட்சமான வரி விதிப்பு சர்வதேச வர்த்தக அமைப்பின் விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது. சர்வதேச பிரச்சனைகளுக்கு அமைதியான முறையில் தீர்வுக் காண வேண்டும் என்பதே பிரிக்ஸ் நாடுகளின் நிலைப்பாடு" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிக்ஸ் நாடுகளில் அங்கம் வகிக்கும் ஈரான், சவூதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையே நிலவிய ஆழமான கருத்து வேறுபாடுகளைத் தாண்டியும் 'புதுடெல்லி பிரகடனம் 2026' வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "தற்போதைய உலக நிர்வாகக் கட்டமைப்பு ஒரு 'பிரமிடு' போல் இயங்குகிறது. அதன் உச்சியில் அதிகாரமும், அதற்கு அடியில் அந்த முடிவுகளால் பாதிக்கப்படும் நாடுகளும் உள்ளன. தெற்குலக நாடுகள் உலகளாவிய நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்வதில் முன்வரிசையிலும், முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தில் கடைசி வரிசையிலும் தள்ளப்பட்டுள்ளன. அந்த பிரமிடு அமைப்பை மாற்ற வேண்டும்; அனைவருக்குமான சம தளமாகவும், கூட்டுப் பங்களிப்பாகவும் உருமாற்ற வேண்டும்; அதில் ஒவ்வொரு நாட்டின் குரலும் மதிப்பும், உரிமையும் இருக்க வேண்டும்.

உலகளாவிய நிர்வாகச் சீர்திருத்தம் குறித்த 10 முன்மொழிவுகளை நாம் கூட்டாக தயாரிக்க வேண்டும்; அவற்றை அடுத்த பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டிற்குள் சீர்திருத்த செயல் வரைப்படமாக மேம்படுத்த முயற்சிக்கலாம். உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சியை முன்னின்று இயக்கும் நாடுகளுக்கு, உலகளாவிய பொருளாதார நிர்வாகத்தை வடிவமைப்பதிலும் முதன்மையான பங்கு வழங்கப்பட வேண்டும். ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் சீர்திருத்தத்தை இனி எந்த சூழலிலும் தள்ளிப்போட முடியாது.

அதேபோல், சர்வதேச நிதி அமைப்புகளில் வாக்களிக்கும் அதிகாரம், தலைமைப் பொறுப்புகள் என அனைத்திலும் இன்றைய உலகப் பொருளாதார யதார்த்தத்திற்கு ஏற்ப உடனடியாக மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தூதரகப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் அமைதியை எட்ட வேண்டும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை ஐ.நா.வின் சாசனப்படி உறுதிச் செய்ய வேண்டும் என்றும் பிரிக்ஸ் நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். அமெரிக்காவின் இறக்குமதி வரி விதிப்பு, ஈரான்- அமெரிக்கா போர் குறித்து பிரிக்ஸ் நாடுகள், அமெரிக்காவின் பெயரைத் தவிர்த்து மறைமுகமாக எதிர்ப்பும், கண்டனமும் தெரிவித்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

18வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு
புதுடெல்லி பிரகடனம் 2026
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