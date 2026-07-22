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'10 ஆண்டுகளில் 152 முறை வினாத்தாள் கசிவுகள்' | இந்திய கல்வி முறையை மோடி அரசு சீரழித்துவிட்டதாக ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாவது எனக்கு பழகிப் போன ஒன்று. மக்களுக்காக போராடுவதே எனது பணி. இன்னும் பல தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ளவும் நான் தயாராகவே இருக்கிறேன் என்று ராகுல் காந்தி கூறினார்.

ராகுல் காந்தி - கோப்புப்படம்
ராகுல் காந்தி - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 6:06 PM IST

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புதுடெல்லி: கடந்த 10 ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியில் நாடு முழுவதும் 152 முறை பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளின் வினாத்தாள்கள் கசிந்துள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஆனால், கோடிக்கணக்கான மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் வாழ்க்கையை பாதித்த இந்த மாபெரும் முறைகேடுகளில் இதுவரை ஒருவர் கூட தண்டிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் சாடினார்.

டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று மாலை நடைபெற்ற அவசர செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய ராகுல் காந்தி, மத்திய அரசின் தவறான கொள்கைகளால் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கல்வி முறையும், தேர்வு கட்டமைப்புகளும் முற்றிலுமாக சீரழிந்துவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார்.

அப்போது அவர், "கடந்த பத்தாண்டுகளில் மட்டும் மத்திய மற்றும் மாநில அளவிலான அரசுப் பணித் தேர்வுகள், மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் நுழைவுத் தேர்வுகள் என மொத்தம் 152 முறை வினாத்தாள்கள் கசிந்துள்ளன. இதனால் 7.5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் பல ஆண்டுகால கடின உழைப்பும், அவர்களின் பெற்றோர்களின் சேமிப்பும் ஒட்டுமொத்தமாகப் பாழாகியுள்ளது. வினாத்தாள் கசிவு இளைஞர்கள் மத்தியில் அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது" என்றார்.

மேலும் பேசிய ராகுல் காந்தி, "நாடு முழுவதும் இவ்வளவு பெரிய வினாத்தாள் கசிவு மாஃபியாக்கள் பகிரங்கமாக செயல்பட்டும், இதுவரை இந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளிகள், இடைத்தரகர்கள் அல்லது அதிகார வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு கூட சட்டப்படியான முறையான தண்டனையை இந்த அரசு பெற்றுத் தரவில்லை" என்றார்.

ஆர்எஸ்எஸ் குறித்து பேசிய ராகுல் காந்தி, "நமது நாட்டின் தேசியத் தேர்வு முகமை உட்பட ஒட்டுமொத்த கல்வி மற்றும் தேர்வு அமைப்புகளும் தகுதிவாய்ந்த கல்வியாளர்கள் அல்லது நடுநிலையான நிபுணர்களால் இயக்கப்படவில்லை. மாறாக, ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் தத்துவங்களை ஏற்கும் நபர்களால் அவை திட்டமிட்டு முழுமையாகக் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்வி நிறுவனங்களின் தன்னாட்சித் தன்மை பறிக்கப்பட்டு, ஒரேயொரு அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டில் நாட்டின் கல்வித் துறை இயங்குவதால் தான் இந்தத் தொடர் நிர்வாகச் சீரழிவுகள் அரங்கேறுகின்றன" என்றார்.

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"நீட் தேர்வு முறைகேடுகளால் மருத்துவக் கனவுகளோடு இருந்த லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இன்று நடுதெருவில் நின்று போராடி வருகிறார்கள். டெல்லி காவல் துறையினர் அவர்கள் மீது அநாகரிகமான முறையில் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும், கொடூரமாகத் தடியடி நடத்தியும் ஒடுக்குகிறார்கள்.

மாணவர்கள் தங்களின் நியாயமான உரிமைகளைக் கேட்பதற்காக போராடுகிறார்களே தவிர, அவர்கள் யாரும் குற்றவாளிகள் அல்ல. ஆனால், இந்த நாட்டின் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாணவர்களின் வேதனையைக் கண்டும் காணாமல் மௌனம் காப்பது ஏன்?" என்றும் ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதான் நீக்கப்பட வேண்டும். அந்தப் பதவியை வகிக்க அவர் தகுதியற்றவர்.

பாஜக தலைமையிலான ஆட்சியில் நமது கல்வி அமைப்பு சாமானியர்களுக்கு எட்டாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. கல்வித்துறைக்காக மத்திய அரசு ரூ. 1.4 லட்சம் கோடியை ஒதுக்குகிறது. ஆனால் மாணவர்கள் ஒரே ஒரு நீட் தேர்வுக்காக மட்டுமே ரூ. 1.32 லட்சம் கோடியை செலவிடுகிறார்கள்.

மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் ஒட்டுமொத்த கல்வித்துறைக்கும் செலவிடும் தொகைக்கு இணையாக ஒரு தேர்வுக்காக செலவு செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இது ஒவ்வொரு மாணவருக்கும், குடும்பத்திற்கும் இழைக்கப்படும் அநீதி.

மாணவர்கள் போராட்ட விவகாரத்தை மத்திய அரசு திசை திருப்ப முயல்கிறது. வீதியில் இறங்கி போராடும் மாணவர்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சியினராகிய நாங்கள் கருதுகிறோம்" என்றார்.

மேலும், டெல்லியில் நேற்று கைது செய்யப்பட்டபோது காயம் அடைந்தது பற்றி பேசிய ராகுல் காந்தி, "தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாவது எனக்கு பழகிப்போன ஒன்று. மக்களுக்காக போராடுவதே எனது பணி. இன்னும் பல தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ளவும் தயாராகவே இருக்கிறேன்.

மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும். பிரதமர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் கோரிக்கை" என்றும் ராகுல் காந்தி கூறினார்.

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CJP PROTEST
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RAHUL GANDHI

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