ஓடிக்கொண்டிருந்த கார் மீது பாறைகள் சரிந்து விழுந்ததில் 13 பேர் உயிரிழப்பு: இமாச்சலத்தில் துயரச் சம்பவம்
காரில் வந்த அனைவரும் சம்பா மாவட்டத்தில் உள்ள பாங்கி பள்ளத்தாக்கைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : July 24, 2026 at 9:41 PM IST
சம்பா (இமாச்சலப் பிரதேசம்): ஓடிக் கொண்டிருந்த கார் மீது பாறைகள் சரிந்து விழுந்ததில் 13 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இமாச்சல பிரதேசம், சம்பா பகுதியில் பயணிகள் கார் ஒன்று இன்று மாலை சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது அதன் மீது பெரிய பாறைகள் விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த கொடூர விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே 13 பேர் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து லாஹௌல் மற்றும் ஸ்பிதி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஷிவானி மேஹ்லா கூறுகையில், "உதய்ப்பூர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட கடு நாலா அருகே இந்த விபத்து சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது. பாங்கி - உதய்ப்பூர் சாலையில், மலையில் இருந்து பாறைகள் சரிந்து விழுந்துள்ளன. அந்த நேரத்தில் பயணிகள் கார் அவ்வழியாக வந்துள்ளது. அப்போது சரிந்து வந்த அந்த பாறைகள் காரின் மீது விழுந்துள்ளன.
இதில், காருக்குள் பயணித்த 13 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி உயிரிழுந்தனர். காரை ஓட்டி வந்தது பிர் சிங் என்பவர் என்று தெரிய வந்துள்ளது. இவரும் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார். மேலும், காரில் வந்த அனைவரும் சம்பா மாவட்டத்தில் உள்ள பாங்கி பள்ளத்தாக்கைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த துயர சம்பவத்தின் படங்களைக் பகிர்ந்த சம்பா மாவட்டத்தில் உள்ள பார்மோர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜனக்ராஜ், தன்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தெரிவித்தார். அத்துடன், சம்பா, லாஹௌல் மற்றும் ஸ்பிதி மாவட்ட நிர்வாகங்களை நிவாரணப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
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ஏற்கனவே விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் காவல்துறையினரும், மீட்புக் குழுவினரும் அனுப்பப்பட்டு, மீட்பு பணிகள் வேகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. மேலும், இந்த விபத்து சம்பவத்தால் பாங்கி - உதய்பூர் சாலையில் போக்குவரத்து முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் கர்நாடகா மாநிலம், தாவரேகெரே மாவட்டத்தில் உள்ள மடப்பட்டணத்தில் பாறைகள் சரிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது. ஹூலுவெனஹள்ளி எனும் கிராமத்தில் செயல்பட்டு தனியார் கல்குவாரியில் அந்த விபத்து நடைபெற்றது. இதில் குவாரியில் பணியில் இருந்த 7 தொழிலாளர்கள் பாறைகளுக்கு அடியில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.