ஜார்க்கண்டில் சாலை விபத்து- 4 குழந்தைகள், 4 பெண்கள் உள்பட 13 பேர் உயிரிழப்பு
விபத்தில் உயிரிழந்த அனைவரும், பிகாரின் நாளந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள ஜங்காரோ கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள், ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ராம்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ராஜரப்பா கோயிலுக்கு சென்றபோது, இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : November 29, 2026 at 5:41 PM IST
ராம்கர்: ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், ராம்கர் மாவட்டத்தில், ராஞ்சி-பாட்னா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சொசுகு காரும் மற்றொரு வாகனமும் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், பிகாரைச் சேர்ந்த 4 குழந்தைகள், 4 பெண்கள் உட்பட மொத்தம் 13 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் கூறுகையில், "சொகுசு காரில் மொத்தம் 14 பேர் பயணம் செய்தனர். ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 2 மணிக்கு பைங்கியில் உள்ள பாஜக அலுவலகத்திற்கு அருகில் சென்று கொண்டிருந்த விபத்து நேரிட்டது. இந்த விபத்தில் 4 பெண்கள், 4 குழந்தைகள் என மொத்தம் 13 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்" என்றார்.
விபத்தில் உயிரிழந்த அனைவரும், பிகாரின் நாளந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள ஜங்காரோ கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள், ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ராம்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ராஜரப்பா கோயிலுக்கு சென்றபோது, இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
அடையாளம் தெரியாத வாகனம் ஒன்று, சொகுசு கார் மீது மோதிவிட்டு, அங்கிருந்து வேகமாகச் சென்றதால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்தனர்.
விபத்து ஏற்பட்டதை அடுத்து, உள்ளூர் மக்களும், தகவல் அறிந்து வந்த காவல் துறையினரும் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். விபத்தில் சிக்கி, சிதைந்த வாகனத்தில் காயங்களுடன் இருந்தவர்களை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட 14 பேரில், 13 பேர் உயிரிழந்து விட்டதாக ராம்கரில் உள்ள சாதர் மருத்துவமனையின் மருத்துவர் அனில் குமார் தெரிவித்துள்ளார். பலத்த காயங்களுடன் ஒருவர் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார். விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பிரதமர் மோடி இரங்கல், நிவாரணம் அறிவிப்பு
இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் மோடி ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஜார்க்கண்டின் ராம்ஹர் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த துயரமான விபத்து, மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. இந்த வேளையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன்.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்தவருக்கு 50,000 ரூபாயும் பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன், எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டு இரங்கல் செய்தியில், "ராம்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள பைங்கி கிராமத்திற்கு அருகில், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் 13 பேர் உயிரிழந்த செய்தி மிகுந்த வருத்தத்தையும் மனவேதனையையும் அளிக்கிறது. விபத்தில் உயிரிழந்த அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விபத்தில் காயமடைந்தவருக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.