கார் மீது டேங்கர் லாரி மோதிய கோர விபத்து: 13 பேர் பலி - ராஜஸ்தானில் சோகம்
டேங்கர் லாரி ஓட்டுநர் மது அருந்தி விபத்தை ஏற்படுத்தியதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : November 3, 2025 at 5:58 PM IST
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் கார், வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மீது தறிகெட்டு வந்த டேங்கர் லாரி மோதிய கோர விபத்தில் வேன் மோதிய கோர விபத்தில் 13 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஹர்மாரா பகுதியில் இன்று பிற்பகல் வழக்கம் போல வாகனங்கள் சென்று வந்து கொண்டிருந்தன. அப்போது, திடீரென தறிகெட்டு ஓடி வந்த டேங்கர் லாரி ஒன்று, அங்கு சென்று கொண்டிருந்த கார் மீது பயங்கர வேகத்தில் மோதியது.
பின்னர், அந்த டேங்கர் லாரி அடுத்தடுத்து இரு கார்கள் மற்றும் வேன் மீது மோதி நின்றது. இதில், அந்த வாகனங்கள் அப்பளம் போல நொறுங்கின. உடனடியாக அங்கிருந்தவர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு அந்த வாகனங்களில் இருந்தவர்களை மீட்டனர். தகவலறிந்து வந்த போலீசாரும் மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டனர்.
பின்னர் மீட்கப்பட்ட அனைவரும், அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், 13 பேர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். பலர் படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி வருகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், டேங்கர் லாரி டிரைவர் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டியது தெரியவந்துள்ளது. தப்பியோடிய டிரைவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். அப்பகுதியில் கனரக வாகனங்கள் வருவதை தடை செய்யக் கோரி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.