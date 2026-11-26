திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு 9 பெட்டிகளில் வந்த 121 கிலோ தங்க நகைகள்: பிரம்மாண்ட காணிக்கை செலுத்திய சென்னை தொழிலதிபர்
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, ஏழுமலையான் ஆணையிட்டதாலேயே தாங்கள் இந்த பெரும் காணிக்கையை செலுத்தியதாக வர்தமான் ஜெயின் தம்பதி நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியதாக தெரிவித்தார்.
Published : November 26, 2026 at 4:12 PM IST
திருமலை: திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு சென்னையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் வர்தமான் ஜெயின், சுமார் ரூ.200 கோடி மதிப்பிலான 121 கிலோ தங்க ஆபரணங்களை இன்று (வியாழக்கிழமை) காணிக்கையாக வழங்கினார். ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு முன்னிலையில், கோயில் வளாகத்தில் உள்ள ரங்கநாயகர் மண்டபத்தில் இந்த ஆபரணங்கள் தேவஸ்தான அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு, தனிநபர் ஒருவர் வழங்கிய மிகப் பெரிய காணிக்கை இதுவாகும்.
இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு இன்று காலை திருப்பதி வந்தடைந்தார். பின்னர் திருமலை சென்ற அவர், வைகுண்டம் கியூ காம்ப்ளக்ஸ் வழியாக கோயிலுக்குள் சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தார்.
தரிசனத்தைத் தொடர்ந்து, கோயில் வளாகத்தில் உள்ள ரங்கநாயகர் மண்டபத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த 121 கிலோ தங்க ஆபரணங்களை, தொழிலதிபர் வர்தமான் ஜெயின் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு முன்னிலையில் தேவஸ்தான உயர் அதிகாரிகளிடம் வழங்கினார்.
காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட இந்த ஆபரணங்கள், ரங்கநாயகர் மண்டபத்திலிருந்து மேளதாளங்கள் முழங்க கோயிலின் கருவறையான ஆனந்த நிலையம் வரை ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டன.
Antha simple ga ela undi aame 121kg gold donate chesi..oka 100 gms gold kuda vesukola— ALL HAIL THE TIGER 🐯 (@LostProphet_) November 26, 2026
ஆபரணங்களின் சிறப்பு என்ன?
சென்னையில் உள்ள பிரபல நகைக்கடையில், ஆகம விதிகளின்படி மிகவும் நுணுக்கமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த ஆபரணங்கள் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் 9 பெட்டிகளில் திருமலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன. சுவாமிக்கு தலை முதல் கால் வரை அலங்கரிக்கும் வகையில் 9 செட்களாக, 45 வகையான ஆபரணங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
தங்கக் கிரீடம், திருவடிகளுக்கான பத்ம பாதங்கள் (தங்கப் பாதுகைகள்), ஒட்டியாணம், சங்கு சக்கரங்கள், அபய ஹஸ்தம் மற்றும் வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட ஆரங்கள் உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும்.
நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) அதிகாலை ஏழுமலையானுக்கு நடைபெறும் அபிஷேகத்திற்கு பிறகு, புதிதாகக் காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட இந்த தங்க ஆபரணங்கள் சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்பட உள்ளன.
ஏழுமலையானுக்கு இந்த அரிய காணிக்கையை வழங்கிய தொழிலதிபர் வர்தமான் ஜெயினுக்கு முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு நன்றி தெரிவித்தார்.
'ஏழுமலையான் ஆணையிட்டார், நான் நிறைவேற்றினேன்'
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, 'ஏழுமலையான் ஆணையிட்டதாலேயே நாங்கள் இந்தப் பெரும் காணிக்கையைச் செலுத்தினோம்' என வர்தமான் ஜெயின் தம்பதி நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியதாக தெரிவித்தார்.
நித்ய அலங்காரத்தை விட 1 கிலோ அதிகம்
ஏழுமலையானின் தீவிர பக்தரான வர்தமான் ஜெயின், தேவஸ்தானத்திற்கு நன்கொடை அளித்தது இது முதல் முறை அல்ல. இவர் கடந்த 2025 ஜனவரி 19-ஆம் தேதி ஏழுமலையானுக்கு ரூ.6 கோடி நன்கொடையாக வழங்கினார். தொடர்ந்து மே 16-ஆம் தேதி பக்தர்களின் வசதிக்காக ஒரு எலெக்ட்ரிக் பேருந்தை காணிக்கையாக அளித்தார். தற்போது 121 கிலோ தங்கத்தில் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட 47 வகையான ஆபரணங்களை வழங்கியுள்ளார்.
பொதுவாக ஏழுமலையானுக்கு நித்ய அலங்காரத்தின் போது சுமார் 120 கிலோ எடையுள்ள ஆபரணங்கள் அணிவிக்கப்படும் நிலையில், அதனை விட ஒரு கிலோ கூடுதலாக 121 கிலோ தங்க நகைகளை சென்னையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் வர்தமான் ஜெயின் காணிக்கையாக செலுத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
யார் இந்த வர்தமான் ஜெயின்?
சென்னை லயோலா கல்லூரியில் புள்ளியியல் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்ற வர்தமான் ஜெயின், அமெரிக்காவில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி அறிவியலில் முதுநிலை பட்டம் பயின்றவர்.
ஆரம்பத்தில் 'டெல் சர்வீசஸ்' நிறுவனத்தின் பிபிஓ பிரிவு நிர்வாக இயக்குநராக பணியாற்றி அந்த நிறுவனத்தை வளர்ச்சிப் பாதைக்குக் கொண்டு சென்றார். பின்னர் ஹெல்த்கேர் துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் "ஆக்சஸ் ஹெல்த்கேர்" என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினார். இதன் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கானோருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கியதோடு, தற்போது 'ஆசியா இன்ஜினியரிங்' நிறுவனத்தை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார்.
ஆன்மீகத்தோடு இணைந்த சமூக சேவை
தனது தொழிலின் அசுர வளர்ச்சிக்கு ஏழுமலையானின் அருளே காரணம் என வர்தமான் ஜெயின் ஆழமாக நம்புகிறார். தான் நிறுவிய நிறுவனத்தின் பங்குகளில் ஒரு பகுதியை விற்பனை செய்ததன் மூலம் கிடைத்த பெரும் வருவாயிலிருந்தே இந்தத் தங்க ஆபரணங்களை அவர் காணிக்கையாக வழங்கியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
கோயில் காணிக்கைகளோடு நின்றுவிடாமல், சமூக சேவையிலும் இவர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். சென்னையில் உள்ள காஞ்சி காமகோடி குழந்தைகள் டிரஸ்ட் மருத்துவமனையின் நிர்வாக அறங்காவலராக பொறுப்பு வகித்து, ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு தரமான மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்து வருகிறார்.
மேலும், 'ஸ்ரீ சரிதா ஜெயின் பவுண்டேஷன் டிரஸ்ட்' மூலம் ஏழைகளின் பசியாற்றுவதுடன், கல்வி மற்றும் அவசர மருத்துவ உதவிகளையும் செய்து வருகிறார்.