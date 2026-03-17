தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரிக்கு 1,111 மத்திய பார்வையாளர்கள்
தேர்தல் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் 2026 மார்ச் 18-க்குள் (நாளை) தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : March 17, 2026 at 7:31 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், 1,111 மத்திய பார்வையாளர்களை நியமித்து தலைமை தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்குவங்கம், அசாம் ஆகிய 4 மாநிலங்களுக்கும், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கும் சட்டப் பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23-ந் தேதியும், கேரளாவில் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 9-ந் தேதியும் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
மேலும், மேற்கு வங்கத்தில் இரு கட்டங்களாக ஏப்ரல் 23 மற்றும் 29-ந் தேதிகளில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. அசாம் மாநிலத்திற்கும், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கும் ஏப்ரல் 9-ந் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. கேரளா, அசாம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில், சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்கள், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் மற்றும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள ஆறு மாநிலங்களுக்கு 1,111 மத்திய பார்வையாளர்களை தேர்தல் ஆணையம் நியமித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மொத்தம் 832 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளுக்கு 557 பொதுப் பார்வையாளர்களும், 188 காவல் துறை பார்வையாளர்களும், 366 செலவினப் பார்வையாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவற்றில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு 136 பொது பார்வையாளர்களும், 40 காவல் துறை பார்வையாளர்களும் 151 செலவினப் பார்வையாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுக்கு 17 பொதுப் பார்வையாளர்களும், 4 காவல் துறை பார்வையாளர்களும், 17 செலவினப் பார்வையாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்கள் அனைவரும் 2026 மார்ச் 18-க்குள் (நாளை) தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பார்வையாளர்கள் அங்கு சென்றதும், தங்களுடைய தொடர்பு விவரங்களை பொதுமக்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவார்கள். மேலும், வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சிகள் அல்லது அவற்றின் பிரதிநிதிகள், அல்லது பொதுமக்கள் என யாரேனும் ஒருவரை சந்தித்து, தேர்தல் தொடர்பான அவர்களின் குறைகளைக் கேட்டறிய, நாள்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தையும் அவர்கள் நிர்ணயிப்பார்கள்.
இவ்வாறு அந்த செய்திக்குறிப்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.