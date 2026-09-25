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பதவி முக்கியம் அமைச்சரே! தேர்தலுக்கு பின் கட்சி மாறிய 111 மக்கள் பிரதிநிதிகள் - 'லிஸ்ட்'டில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது?

முழு கட்சிப் பிளவாக காட்டுவது அல்லது ஒட்டு மொத்தமாக மற்றொரு கட்சியுடன் இணைவது போன்ற உத்திகளை கையாண்டு தங்களின் எம்.பி., எம்.எல்.ஏ பதவிகள் பறிபோகாமல் தப்பித்து கொள்கின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (IANS)
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By PTI

Published : September 25, 2026 at 6:38 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 111 சிட்டிங் எம்.பி.க்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்களின் அரசியல் கட்சிகளை மாற்றியுள்ளனர் என்று ஏடிஆர் என அழைக்கப்படும் ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான அமைப்பு மற்றும் 'நேஷனல் எலெக்ஷன் வாட்ச்' ஆகியவை வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மக்கள் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்த பிறகு, சுயலாபத்திற்காகவும் அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் கட்சி மாறுவது இந்தியாவில் இன்னும் தொடர் கதையாகவே உள்ளது என்பதை இந்த அறிக்கை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.

கட்சி மாறிய மக்கள் பிரதிநிதிகள் யார் யார்?

2022 முதல் நடைபெற்ற பல்வேறு நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கட்சி மாறிய 111 பேரின் விவரம் அந்த அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ளது.

இதில் மக்களவை உறுப்பினர்கள் 26 பேர், மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் 7 பேர், சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்கள் 78 பேர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலிடத்தில் இருக்கும் மாநிலங்கள் எவை?

மாநிலவாரியான கட்சித் தாவல் பட்டியலில் வடகிழக்கு மாநிலமான நாகாலாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. இங்கு நாகாலாந்து ஜனநாயக முற்போக்கு கட்சியில் இருந்து விலகி 32 எம்எல்ஏக்கள் நாகாலாந்து மக்கள் முன்னணிக்கு சென்றுள்ளனர்.

இரண்டாவது இடத்தில் மேற்கு வங்கம் உள்ளது. இங்கு மக்களவை உறுப்பினர்கள் 20 பேர் கட்சி மாறியுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பின்னர், இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சிக்கு சென்றவர்கள்.

அடுத்ததாக தெலங்கானா உள்ளது. இங்கு 9 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாரத் ராஷ்டீரிய சமிதி கட்சியில் இருந்து காங்கிரஸுக்கு தாவியுள்ளனர்.

கோவாவில் 8 காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பாஜகவுக்கு சென்றுள்ளனர். பஞ்சாபில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் 6 பேரும், 2 எம்எல்ஏக்களும் கட்சி மாறியுள்ளனர்.

மகாராஷ்டிராவில் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனாவில் இருந்து 6 எம்பிக்கள் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனாவுக்கு சென்றுள்ளனர்.

மேகலயாவில் 6 எம்எல்ஏக்களும், மணிப்பூரில் 5 எம்எல்ஏக்களும் கட்சி மாறியுள்ளனர்.

பலனடைந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட கட்சிகள் எவை?

தேர்தலுக்குப் பிறகு பிற கட்சிகளில் இருந்து விலகிய மக்கள் பிரதிநிதிகள் அதிகளவில் இணைந்த கட்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னிலையில் உள்ளது.

அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட கட்சிகள் பட்டியலில் காங்கிரஸ் மற்றும் மாநிலங்களின் எதிர்க்கட்சிகளில் இருந்து தான் அதிகப்படியான எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் வெளியேறியுள்ளனர்.

கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் நிலை என்ன?

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 10-வது அட்டவணையின் கீழ் கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம் நடைமுறையில் இருந்தபோதிலும், மக்கள் பிரதிநிதிகள் சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி தங்களின் பதவிகளை தக்க வைத்து கொண்டே கட்சி மாறுவது அதிகரித்துள்ளது என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

முழு கட்சிப்பிளவாக காட்டுவது அல்லது ஒட்டு மொத்தமாக மற்றொரு கட்சியுடன் இணைவது போன்ற உத்திகளை கையாண்டு தங்களின் எம்.பி., எம்.எல்.ஏ பதவிகள் பறிபோகாமல் இவர்கள் தப்பித்துக் கொள்கின்றனர்.

இந்த ஜனநாயக் கேலிக்கூத்துகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் அவசரமாகத் தேவை என்று ஏடிஆர் (ADR) அமைப்பு தனது அறிக்கையில் வலியுறுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

MLAS CHANGED PARTIES
ELECTIONS SINCE 2022
ADR ANALYSIS

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