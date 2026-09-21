அயோத்தி ராமர் கோயில் உண்டியல் கொள்ளை| சிசிடிவி-யில் சிக்கிய 105 'பகீர்' சம்பவங்கள் - உச்ச நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை
மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன், அதன் நகல் ஒன்றையும் தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிற்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது.
By Sumit Saxena
Published : September 21, 2026 at 6:54 PM IST
புதுடெல்லி: அயோத்தி ராமர் கோயில் உண்டியல் வசூலில் நடைபெற்றதாக எழுந்த முறைகேடுகள் குறித்த வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக, 105 முறை உண்டியல் திருட்டு சம்பவங்கள் நடந்திருப்பது கண்காணிப்பு கேமிராவில் பதிவாகியுள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ராமர் கோயில் கட்டுமானத்திற்காக பெறப்பட்ட நிதி மற்றும் உண்டியல் பணத்தில் முறைகேடு மற்றும் கையாடல் நடந்துள்ளதாகவும், இது குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரியும் தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்குகளின் விசாரணை தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மால்யா பாக்சி, வி.மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு தாக்கல் செய்த மூடி சீலிடப்பட்ட நிலை அறிக்கையை நீதிபதிகள் ஆய்வு செய்தனர். அந்த அறிக்கையில், கோயில் வளாகத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், 105 வெவ்வேறு திருட்டு சம்பவங்கள் ஆதாரத்துடன் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கைது செய்யப்பட்டுள்ள குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கு எதிராக இந்த சிசிடிவி காட்சிகள் மிக வலுவான ஆதாரங்களாக அமைந்துள்ளன.
மேலும், மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, இந்த வழக்கில் முதல் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு 90 நாட்கள் முடிவடைய உள்ள நிலையை நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்தார். அப்போது அவர், "இந்த வழக்கின் முதல் கைதில் இருந்து சட்டப்படியான 90 நாட்கள் அவகாசம் வரும் செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. அதற்குள் நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தவறினால், குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் சட்டப்படி ஜாமீன் பெற்று வெளியே வந்து விடுவார்கள்" என்றார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கில் கீழமை நீதிமன்ற மாஜிஸ்திரேட் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு குற்றப்பத்திரிகை மீது உடனடி மற்றும் தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன், அதன் நகல் ஒன்றையும் தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிற்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது.
அயோத்தி ராமர் கோயில் நிதியில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக எழுந்துள்ள இந்த விவகாரமும், அதில் 105 முறை திருட்டு சம்பவங்கள் சிசிடிவி-யில் பதிவாகியிருப்பதும் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.