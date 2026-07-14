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மீண்டும் சிக்கலில் மோகன்லால்? மேலும் 6 யானை தந்தங்களை வைத்திருப்பதாக வனத்துறையிடம் தகவல்

2011-ம் ஆண்டு கொச்சியில் உள்ள மோகன்லாலின் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையின் போது, உரிய அனுமதியின்றி யானைத் தந்தங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது முதன்முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 10:56 AM IST

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கோழிக்கோடு: மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் மோகன்லால், தனக்கு சொந்தமாக 10 யானைத் தந்தங்கள் மற்றும் 13 தந்தத்தால் ஆன சிலைகள் இருப்பதாக கேரள வனத்துறையிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே நடிகர் மோகன்லால் மீது 4 யானை தந்தங்களை சட்டவிரோதமாக வைத்திருந்ததாக வழக்கு தொடரப்பட்டு விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், தற்போது கூடுதலாக 6 தந்தங்கள் தன்னிடம் இருப்பதாக அவரே தெரிவித்துள்ளார்.

கேரள அரசின் வனவிலங்கு பொது மன்னிப்புத் திட்டத்தின் கீழ், மலையாற்றூர் வனச்சரக அலுவலகத்தில் இந்த தகவலை எழுத்துப்பூர்வமாக அவர் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

இவற்றுடன் சேர்த்து 13 தந்தத்தால் ஆன சிலைகளையும் அவர் வைத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த சிலைகளின் மொத்த எடை சுமார் 46 கிலோ ஆகும். இதில் திருப்பதி பாலாஜி சிலை (7.86 கிலோ), ஸ்ரீராமர் சிலை (7.26 கிலோ), தசாவதாரம் (3.97 கிலோ) மற்றும் கிருஷ்ணர் சிலை (3.55 கிலோ) ஆகியவை அடங்கும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கொச்சியில் உள்ள தேவாரா பகுதியில் இருக்கும் தனது இல்லத்தில் இந்தச் சிலைகளையும், தந்தங்களையும் வைத்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள மோகன்லால், இவற்றில் சில தனக்கு பரம்பரைச் சொத்தாக வந்தவை என்றும், மற்றவை பல வருடங்களாக பல்வேறு நபர்களால் பரிசாக அளிக்கப்பட்டவை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கடந்த 2011-ம் ஆண்டு கொச்சியில் உள்ள மோகன்லாலின் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையின் போது, உரிய அனுமதியின்றி யானைத் தந்தங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது முதன்முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

2016-ல் கேரள அரசு அவருக்கு வழங்கிய உடைமைச் சான்றிதழ்களை வனவிலங்கு ஆர்வலர்களின் வழக்கைத் தொடர்ந்து கடந்த 2025 அக்டோபரில் கேரள உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.

கேரள அரசின் பொது மன்னிப்புத் திட்டம் என்பது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கையின்றி வனவிலங்குப் பொருட்களைத் தாமாக முன்வந்து ஒப்படைக்க வழிவகை செய்கிறது. இருப்பினும், இந்தத் பிரகடனம் ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்கைப் பாதிக்காது என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தத் தந்தங்கள் அனைத்தும் உண்மையானவைதானா மற்றும் எந்த யானையினுடையது என்பதைக் கண்டறிய வனத்துறை அதிகாரிகள் இவற்றிற்கு டி.என்.ஏ பரிசோதனை செய்ய அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

தற்போது நடிகர் மோகன்லால் கேரள அரசின் வனவிலங்கு பொது மன்னிப்புத் திட்டத்தின் கீழ், புதிய திருத்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 42A-ஐ பயன்படுத்தி இந்த விவரங்களை தாமாக முன்வந்து சமர்ப்பித்துள்ளார்.

இத்திட்டத்தின்படி, தங்களிடம் உள்ள வனவிலங்குப் பொருட்களைத் தாமாக முன்வந்து அரசிடம் ஒப்படைப்பவர்கள் மீது புதிய வழக்குகள் பதியப்படாது.

ஆனால், மோகன்லால் மீது ஏற்கனவே 2011 முதல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால், இந்த புதிய பிராகடனத்தை நீதிமன்றம் ஏற்குமா அல்லது பழைய வழக்கின் தீவிரத்தை இது அதிகப்படுத்துமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

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