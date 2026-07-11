வியட்நாம் படகு விபத்தில் 10 தமிழர்கள் உயிரிழப்பு - இந்திய தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
வியட்நாம் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய தயாராக இருப்பதாக இந்திய தூதரகம் அறிவித்துள்ளது.
Published : July 11, 2026 at 8:11 PM IST
புதுடெல்லி: வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக இந்திய தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
வியட்நாமில் இன்று (ஜூலை 11) 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுடன் விரைவுப் படகு ஒன்று ஹான் மே ரூட் (Han May Rut) பகுதியில் இருந்து ஃபூ குவோக் தீவு (Phu Quoc Island) அருகே உள்ள ஆன் தோய் (An Thoi Port) துறைமுகத்திற்குச் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, ஹான் மே ரூட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) பகுதிக்கு அப்பால் சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில் படகு திடீரென கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதையடுத்து, வியட்நாமின் கடற்படை, கடலோரக்காவல் படை, மீட்புப்படை அனைத்து துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களும் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். படகில் சென்றவர்கள் அனைவரும் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் என்பதால் கட்டுப்பாட்டு அறையைத் திறந்துள்ள இந்திய தூதரகம், உதவி எண்களையும் அறிவித்துள்ளது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் உடலைகளைத் தாயகம் கொண்டு வரும் பணியிலும் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வியட்நாம் அதிகாரிகளுடன் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளனர். வியட்நாமில் உயிரிழந்த இந்தியர்களின் குடும்பங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மாநில முதலமைச்சர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள், ஆளுநர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், வியட்நாம் படகு விபத்தில் இந்தியர்கள் 15 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக ஹனோயில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அத்துடன், உயிரிழந்தவர்களின் பெயர் பட்டியலையும் வெளியிட்டுள்ளது.
It is with profound grief that we share the list of 15 Indian nationals who have lost their lives in the tragic boat accident near Phuc Quoc Island today. The list has been recieved from the Vietnamese authorities.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
Our prayers are with the families of the deceased.
The Embassy… pic.twitter.com/2fr2TjXuPp
அதன்படி, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த செந்தில் குமார், முருக பிரபு, ஸ்ரீதர், ஷேக் அப்துல்லா, பாலாஜி, வினயகுமார், ரவிசங்கர், சந்தோஷ் குமார், பாபு, அழகுராஜன் ஆகிய 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதேபோல், ஆந்திரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேரும், கேரளம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரும் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர்.
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உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ள இந்திய தூதரகம், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எந்தவொரு உதவியையும் செய்ய ஹோ சி மின் நகரில் இந்திய தூதரகம் மற்றும் துணை தூதரகம் தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளது.