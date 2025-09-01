பைக்கில் வந்தவரை ஆக்ரோஷத்துடன் துரத்திய காட்டு யானை! வைரலாகும் வீடியோ! - ELEPHANT ROAMING

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 1:26 PM IST

ஈரோடு: வனப் பகுதி சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரை ஆக்ரோஷத்துடன் துரத்திய காட்டு யானையின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி மலைப் பகுதியில் உள்ள வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய காட்டு யானை வனப் பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் நடமாடுவதோடு வாகனங்களை துரத்துவதால் பயணிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டுநர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். தாளவாடியில் இருந்து சத்தியமங்கலம் செல்லும் சாலையில் கும்டாபுரம் வனப்பகுதி வழியாக செல்லும் சாலையில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக இந்த யானை நடமாடி வருகிறது. கரும்பு ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளை வழி மறித்து கரும்புகளை சுவைத்து பழகியதால் இந்த யானை பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் இப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே இச்சாலையில் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு நபர் காட்டு யானை நிற்பதை கண்டு பைக்கை நிறுத்தி சற்று தூரம் தள்ளி நின்றிருந்தார். அப்போது காட்டு யானை பைக்கில் வந்த நபரை கண்டு திடீரென ஆக்ரோஷத்துடன் துரத்தியது. யானை துரத்துவதை கண்ட அந்த நபர் பைக்கை உடனடியாக திருப்பி அங்கிருந்து வேகமாக ஓட்டி அதிர்ஷ்டவசமாக யானையிடமிருந்து உயிர் தப்பினார்.  

இதனைத் தொடர்ந்து,  யானை வாகனங்களை துரத்துவதால் அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டுனர்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் மிகுந்த அச்சத்துடன் பயணிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த யானையை அடர்ந்த வனப் பகுதிக்குள் விரட்டி அடிக்க வனத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

