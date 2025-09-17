"எடுத்தேன் பாரு ஓட்டம்" - கொடைக்கானல் பூங்காவில் காட்டெருமைகள் புகுந்ததால் பரபரப்பு! - BUFFALOES ENTER PARK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 3:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் உள்ள பிரையன்ட் பூங்காவில் திடீரென காட்டெருமைகள் புகுந்ததால் அங்கிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் அலறியடித்து ஓடினர். தற்போது இதுகுறித்த வீடியோ காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் சர்வதேச சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது. விடுமுறை நாட்களில் இங்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருவது வழக்கம். அவ்வாறு, இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பிரையன்ட் பூங்காவிற்கு சென்று தங்களுக்கான நேரத்தை செலவழித்து வருகின்றனர். ஆனால், சமீப காலங்களில் இந்த பூங்காவிற்குள் காட்டெருமைகள் புகுந்து அங்குள்ள செடிகளை சேதப்படுத்தும் சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று பூங்காவிற்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை புரிந்திருந்தனர். அப்போது, திடீரென காட்டெருமைகள் பூங்காவிற்குள் புகுந்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் அலறியடித்து ஓடி பாதுகாப்பான இடங்களில் தஞ்சம் அடைந்தனர். தற்போது இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. பூங்காவிற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பிரையன்ட் பூங்காBRYANT PARK IN KODAIKANALWILD BUFFALOES ENTER BRYANT PARKபூங்காவில் புகுந்த காட்டெருமைகள்BUFFALOES ENTER PARK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.