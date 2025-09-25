"நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்" வீட்டு போர்டிகோவில் இரவில் ஓய்வெடுத்த கரடி! - COIMBATORE BEAR ENTERS HOUSE

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 1:32 PM IST

கோயம்புத்தூர்: வால்பாறை வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளான ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பகுதியில் அவ்வப்போது கரடி, யானை, சிறுத்தை போன்ற வன விலங்குகள் வலம் வரும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாக அப்பகுதி மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக உணவு தேடி வாசனை பிடித்து கரடி, யானை போன்ற விலங்குகள் கடைவீதிகளில் உள்ள உணவகங்களுக்குள் புகும் நிலையும் உள்ளது. 

பாரி ஆக்ரோ நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான டீ தூள் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஒன்று அப்பகுதியில் இயங்கி வருகிறது. அந்த நிறுவனத்தில் பணி புரியும் டேனியல் என்பவருடைய வீட்டின் போர்ட்டிகோவில் இரவு முழுவதும் கரடி ஒன்று சாவகாசமாக ஓய்வுயெடுத்தும், உறங்கியும் சென்றுள்ளது. இதனை சிசிடிவி கேமராவில் பார்த்த டேனில் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

ஏற்கனவே, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் காலை பொழுதில் கரடி ஒன்று  பாரி ஆக்ரோ நிறுவனத்திற்குள் புகுந்துள்ளது. அப்போது 10-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் டீ தூள் தாயாரிக்கும் பணியில் இருந்த நிலையில் கரடியை பார்த்து அலறி அடித்து ஓடியுள்ளனர். மேலும் ஒருவர் கரடியிடம் சிக்கிய நிலையில் சாதுரியமாக கரடியை விரட்டி அங்கிருந்து தப்பியுள்ளார். இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்கதையாக உள்ளதால் பள்ளி குழந்தைகள், வேலைக்கு செல்பவர்கள், தொழிலாளர்கள் என அனைவரும் பீதியில் இருப்பதாகவும், வனத்துறையினர் இதுகுறித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

