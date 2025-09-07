கொடைக்கானலில் ஆக்ரோஷமாக மோதிக்கொண்ட காட்டெருமைகள்! - WILD BUFFALOES FIGHTING VIDEO

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2025 at 8:04 PM IST

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் இரண்டு காட்டெருமைகள் ஆக்ரோஷமாக மோதிக்கொண்ட காட்சி இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலை பகுதியில், கடந்த சில நாட்களாகவே வனவிலங்குகள் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் உலா வருவதும், விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தும் சம்பவங்களும் அவ்வபோது நிகழ்ந்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், கொடைக்கானல் டிவி டவர் அருகே உள்ள ஒரு தனியார் தங்கும் விடுதியில் இரண்டு காட்டெருமைகள் ஒன்றோடு ஒன்று ஆக்ரோஷமாக மோதிக் கொண்டிருந்துள்ளன. கொட்டும் மழையில் இரண்டு காட்டெருமைகள் மோதி கொண்டதை பார்த்த சுற்றுலாப் பயணி ஒருவர், அந்த காட்சியை வீடியோவாக எடுத்து இணையதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தற்போது, காட்டெருமைகள் சண்டையிடும் வீடியோ சமூகவலைத்தளத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. சிறிது நேரம் சண்டையிட்ட அந்த காட்டெருமைகள், அங்கிருந்த மரம், செடி உள்ளிட்டவற்றை சேதப்படுத்திவிட்டு சென்றுள்ளதாக விடுதி பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதேபோல, செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி காலை நேரத்தில் கான்வென்ட் ரோடு குடியிருப்புப் பகுதியில் உலா வந்த காட்டெருமை ஒன்று உணவு தேடி மாடி வீட்டின் படிக்கட்டுகளில் ஏறி சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

கொடைக்கானல் காட்டெருமை
காட்டெருமை சண்டை வீடியோ
KODAIKANAL BUFFALOE VIDEO VIRAL
WILD BUFFALOES CLASHING
WILD BUFFALOES FIGHTING VIDEO

