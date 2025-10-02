கோவையில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி கோலாகலம்! - VIJAYADASAMI FESTIVAL AT COIMBATORE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 2, 2025 at 2:27 PM IST
கோயம்புத்தூர்: விஜயசதமியை முன்னிட்டு சித்தாபுதூர் ஐயப்பன் கோயிலில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில் பிள்ளையார் சுழி போட்ட சுட்டி குழந்தைகளின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ஏடு துவங்குதல் எனப்படும் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி கோவை சித்தாபுதூர் ஐயப்பன் கோயிலில் நடைபெற்றது. இந்த நாளில் குழந்தைகள் கல்வியைத் துவங்கினால் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் என்பது ஐதீகம். அதன் அடிப்படையில், விஜயசதமியை முன்னிட்டு வழிபாடுகளுடன் குழந்தைகளின் கல்வி கற்றல் தொடங்குவது வழக்கம். அதன்படி, நடப்பாண்டு விஜயதசமியை முன்னிட்டு, வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி இன்று காலை 6 மணி முதல் தொடங்கியது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளின் விரலை பிடித்து, அரிசியில் தமிழ் மொழியின் முதல் உயிரெழுத்தான அ, பிள்ளையார் சுழி, அம்மா, அப்பா என்று எழுத வைத்தனர். இன்றைய தினம் கல்வியைத் துவங்கினால், குழந்தைகள் படிப்பில் சாதிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் கோயிலுக்கு பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அழைத்து வந்தனர்.
பெற்றோர், குழந்தைகள் வருகையையொட்டி, சித்தாப்புதூர் ஐயப்பன் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை மற்றும் வழிபாடு நடைபெற்றது. மேலும் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக 1000-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் முன்பதிவு செய்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் கூறப்பட்டு உள்ளது.