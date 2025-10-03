வெள்ளியங்கிரி கோயிலுக்குள் புகுந்த யானை! வைரலாகும் வீடியோ! - ELEPHANT ENTER VELLIANGIRI TEMPLE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 3, 2025 at 2:35 PM IST
கோயம்புத்தூர்: உணவு தேடி வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் கோயிலுக்குள் புகுந்து பக்தர்களை அலற விட்ட ஒற்றைக் காட்டு யானையின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கோவையை அடுத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் பூண்டி வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் கோயில் உள்ளது. இங்கு இருந்து 7-வது மலையில் சுயம்புவாக தோன்றிய சிவனை தரிசிக்க வனத் துறை அனுமதியோடு ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே ஆகிய 4 மாதங்களில் பக்தர்களுக்கு மலை ஏற்றம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு மலைப் பாதை மூடப்பட்டு அங்கு பக்தர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் கீழே உள்ள வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவரை எப்போது வேண்டுமானாலும் தரிசிக்கலாம்.
இந்நிலையில் ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி விழாவை ஒட்டி பூண்டி அடிவாரத்தில் உள்ள வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் சன்னிதியில் கடந்த இரு நாட்களாக ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர். மேலும் அப்பகுதியில் பூஜை சாமான் கடைகள், அன்ன தான கூடங்களும் செயல்பட்டுள்ளது. கோயிலின் உணவு கூடவும் உள்ளது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தொடர்ந்து அங்கு வந்த ஒற்றைக் காட்டு யானை அன்னதான கூடத்தில் பக்தர்களுக்கு வைத்து இருந்த உணவுப் பொருள்களை தின்றுவிட்டு சேதப்படுத்தி சென்றது.
இதனை கட்டுப்படுத்த வனத் துறையினர் கும்கி யானை வர வழைத்து அங்கு முகாமிட்டு கண்காணித்து இருந்தது. அதனால் அந்த காட்டு யானை கடந்த சில மாதங்களாக அப்பகுதியில் வராமல் இருந்தது. இந்நிலையில் நேற்று மீண்டும் வந்த அந்த ஒற்றை காட்டு யானை உணவு தேடிக் கொண்டு கோயிலுக்குள் நுழைந்தது. அப்போது சாமி தரிசனம் செய்து கொண்டு இருந்த பக்தர்கள் ஒற்றை யானையைக் கண்டு அலறி ஓட்டம் பிடித்தனர்.
அதனை அங்கு இருந்த பக்தர் ஒருவர் செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்து உள்ளார். அந்தக் காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது. அதில் கோயில் அருகே வரும் யானை மூடப்படிருந்த கேட்டை உடைத்துக் கொண்டு வருவதும், இதனால் பதட்டம் அடைந்த பக்தர்கள் சிதறி ஓடும் காட்சிகள் இடப்பெற்றுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து பக்தர்கள் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் பல்வேறு கோயில்களில் கோயில் யானை உள்ளது போல், நிரந்தரமாக அப்பகுதியில் வனத் துறையினர் முகாமை அமைத்து கும்கி யானை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும், அல்லது விசேச நாட்களில் இந்த யானை கோயில் பகுதிக்கு வராமல் தடுக்க வேண்டும்" என்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, இது குறித்து கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் ஜெயராஜ் கூறுகையில், "யானை கோயிலுக்கு வந்தது குறித்து உடனடியாக வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அடுத்து, அங்கு வந்த வனத்துறையினர் யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர் யானை மனிதர்களை தாக்கவில்லை அதற்குள் வனத்துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டோம்" என தெரிவித்தார்.