LIVE: மதுர குலுங்க..குலுங்க... விஜயின் தவெக மாநாடு நேரலை காட்சிகள்! - TVK MADURAI CONFERENCE LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 3:21 PM IST

1 Min Read
மதுரை: 2026 தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு இன்னும் சில மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு மதுரையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறுகிறது. இதற்காக பிரம்மாண்டமான மாநாட்டு திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் மாநாட்டு திடலில் இன்று காலை முதல் குவிந்து வருகின்றனர். இந்த மாநாட்டில் சுமார் 4 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநாடு நடைபெறும் திடலில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில், தொண்டர்களின் வருகையொட்டி மாநாட்டை முன்கூட்டியே நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.  சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக நடைபெறும் மாநாடு என்பதால், இதில் விஜய் அரசியல்ரீதியாக என்ன பேச உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறி உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் விஜய் சுமார் 45 நிமிடங்கள் பேச உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தவெக மதுரை மாநாட்டின் நேரலை காட்சிகள்..

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK MADURAI MAANADUTVK VIJAYVIJAY MAANADUதவெக மாநாடு நேரலைTVK MADURAI CONFERENCE LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

LIVE: 79-வது சுதந்திர தினம்: ஜார்ஜ் கோட்டையில் மூவர்ணக் கொடியை ஏற்றுகிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

August 15, 2025 at 8:29 AM IST
பிரதமர் நரேந்திர மோடி

79வது சுதந்திர தினம்: செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி!

August 15, 2025 at 7:30 AM IST
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

LIVE: தமிழ்நாடு கல்விக் கொள்கையை வெளியிடுகிறார் முதலமைச்சர்!

August 8, 2025 at 10:37 AM IST
பிரதமர் மோடி

கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஆடி திருவாதிரை விழாவில் மோடி.. நேரலை காட்சிகள்!

July 27, 2025 at 1:22 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.