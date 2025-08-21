LIVE: மதுர குலுங்க..குலுங்க... விஜயின் தவெக மாநாடு நேரலை காட்சிகள்! - TVK MADURAI CONFERENCE LIVE
Published : August 21, 2025 at 3:21 PM IST
மதுரை: 2026 தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு இன்னும் சில மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு மதுரையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறுகிறது. இதற்காக பிரம்மாண்டமான மாநாட்டு திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் மாநாட்டு திடலில் இன்று காலை முதல் குவிந்து வருகின்றனர். இந்த மாநாட்டில் சுமார் 4 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநாடு நடைபெறும் திடலில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில், தொண்டர்களின் வருகையொட்டி மாநாட்டை முன்கூட்டியே நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக நடைபெறும் மாநாடு என்பதால், இதில் விஜய் அரசியல்ரீதியாக என்ன பேச உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறி உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் விஜய் சுமார் 45 நிமிடங்கள் பேச உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தவெக மதுரை மாநாட்டின் நேரலை காட்சிகள்..