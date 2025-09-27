LIVE: தவெக தொண்டர்கள் வெள்ளத்தில் நாமக்கல்... பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் விஜய்! - TVK VIJAY ELECTION CAMPAIGN
Published : September 27, 2025 at 1:50 PM IST
நாமக்கல்: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, 'உங்க விஜய் நா வரேன்' எனும் பெயரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தமிழகம் முழுவதும் பிரச்சார சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த 13 ஆம் தேதி தனது முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய அவர், அன்று திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். திருச்சியில் அதிகப்படியான தொண்டர்களின் வருகையால், திட்டமிடப்பட்டபடி பெரம்பலூரில் அவரால் மக்களை சந்திக்க இயலவில்லை.
இதனையடுத்து, கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை (செப்.20) நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டுள்ளார். இதில், விஜய் பேசியதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் தங்களது விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர்.
அந்த வகையில், இன்று (செப்.27) நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கே.எஸ்.திரையரங்கம் அருகில் தனது பரப்புரரையை தொடங்கிய விஜய் பொதுமக்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றி வருகிறார். இதற்காக, இன்று காலை சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சி வந்த விஜய், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக நாமக்கல்லில் பிரச்சாரம் நடைபெறும் இடத்தை வந்தடைந்தார்.
விஜய்யின் பரப்புரை ஏற்பாடுகளை நாமக்கல் மாவட்ட தவெக நிர்வாகிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர். நாமக்கல் பரப்புரையை முடித்துக்கொண்டு பிற்பகல் 3 மணியளவில் கரூர் செல்லும் விஜய், அங்கு வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் தனது பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார்.