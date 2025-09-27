LIVE: கரூரில் அலைகடலென குவிந்த தவெக தொண்டர்கள்... பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய விஜய்! - TVK VIJAY CAMPAIGN
கரூர்: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, 'உங்க விஜய் நா வரேன்' எனும் பெயரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் தலா இரண்டு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த 13ஆம் தேதி தனது முதல் தேர்தல் பரப்புரையை திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் தொடங்கினார். அதைத்தொடர்ந்து கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை (செப்.20) நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை செய்தார். அங்கு பேசிய விஜய், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். குறிப்பாக தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், தனது குடும்பத்தை வைத்து தமிழ்நாட்டை கொள்ளையடித்து வருவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார். இந்நிலையில், இன்று மதியம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் விஜய் பரப்புரை செய்தார். அங்கு பேசிய விஜய் திமுக-பாஜகவுக்கு இடையே மறைமுக உறவு இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டினார். மேலும், முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் அனைவரும் தவெக ஆட்சி அமைந்தது தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார். இதைத்தொடர்ந்து கரூர் பரப்புரைக்காக தொண்டர்களின் ஆரவாரத்துக்கு இடையே நாமக்கல்லில் இருந்து விஜய் காரில் புறப்பட்டார். அதிக எண்ணிக்கையிலான தொண்டர்கள் கரூர் மாவட்ட எல்லையில் குவிந்ததால் நீண்ட தாமதத்திற்கு பிறகே விஜய் பரப்புரை செய்யும் இடத்திற்கு வந்தார்.