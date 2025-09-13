LIVE: திருச்சி வந்த விஜய் - முதல் பிரச்சாரத்தில் என்ன பேச போகிறார்? குவிந்த தொண்டர்கள் - VIJAY TRICHY CAMPAIGN

Published : September 13, 2025 at 10:20 AM IST

திருச்சி: தவெக தலைவர் விஜய்யின் முதல் பிரச்சாரம் இன்று திருச்சியில் தொடங்கவுள்ளது. இதனையொட்டி, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலமாக அவர் திருச்சி வந்தடைந்தார்.திருச்சி விமான நிலையத்தில் அவரை பார்ப்பதற்காக, வெளியே ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிந்திருந்தனர். இதில், பலர் தடுப்புகளை தாண்டி செல்ல முயன்றதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவர்களை போலீசார் தடுத்தனர்.பின்னர், விமான நிலையத்தில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக பிரச்சார வாகனத்தில் விஜய் சென்று கொண்டிருக்கிறார். அவர் செல்லும் வழிநெடுகிலும் அவரது ரசிகர்களும், தொண்டர்களும் சூழ்ந்துள்ளனர்.அங்கிருந்து பாலக்கரை வழியாக மரக்கடை பகுதிக்கு வரும் விஜய், அங்கு காலை 10.30 மணிக்கு மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றவுள்ளார். விஜய்யை பார்க்க ஏராளமான தொண்டர்கள் குவிந்துள்ளதால் அங்கு போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.தவெக தொடங்கப்பட்டு இதுவரை 2 மாநில மாநாடுகளை நடத்தியிருக்கும் விஜய், தற்போது முதல்முறையாக மக்களை சந்தித்து தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். தனது முதல் பிரச்சாரத்தில் அவர் என்ன பேச போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

VIJAY CAMPAIGNவிஜய் திருச்சி பிரச்சாரம்VIJAYதவெக தலைவர் விஜய்VIJAY TRICHY CAMPAIGN

