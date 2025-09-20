LIVE: தவெக தொண்டர்கள் வெள்ளத்தில் நாகை... பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் விஜய்! - VIJAY CAMPAIGN

தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கடந்த 13ஆம் தேதி தனது தேர்தல் பரப்புரை சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கினார். அந்த வகையில், கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் விஜய் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டார். அதிகப்படியான தொண்டர்கள் வருகையால் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த பரப்புரையை விஜய்யால் மேற்கொள்ள முடியவில்லை. இதனால், வரும் வாரங்களில் ஒருநாளில் இரண்டு மாவட்டங்களில் மட்டும் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ளும் வகையில் பயண திட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. அதன்படி இன்று நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் அவர் பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ளார். இதற்காக சென்னையில் இருந்து நாகை வந்துள்ள விஜய், வாஞ்ஞர் ரவுண்டானா பகுதியில் மக்களிடம் உரையாற்றி வருகிறார். இதைத்தொடர்ந்து நாகூர், தெற்கு பால்பண்ணைச்சேரி, வடகுடி சாலை, புத்தூர் ரவுண்டானா, புத்தூர் அண்ணா சிலை பகுதிகளில் அவர் பரப்புரையில் ஈடுபடவுள்ளார். நாகை பரப்புரையை முடித்துக்கொண்டு பிற்பகல் 2 மணியளவில் விஜய் திருவாரூர் செல்கிறார். அங்கு தெற்கு வீதிகளில் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார். விஜய்யின் பரப்புரை ஏற்பாடுகளை நாகை, திருவாரூர் மாவட்ட தவெக நிர்வாகிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

