கொஞ்சி குலாவும் காட்டு யானைகள்! வைரலாகும் வீடியோ! - ELEPHANTS ROAMING IN NILIGIRS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 4:23 PM IST

1 Min Read

நீலகிரி: குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் உணவு தேடி வந்த இரண்டு காட்டு யானைகள் கொஞ்சி குலாவிய சிசிடிவி காட்சி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வைரல் ஆகி வருகிறது.

கூடலூர் புத்தூர்வயல் பகுதியில் வீட்டின் முன்பு உணவு தேடி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்த காட்டு யானைகள் இரண்டும் சந்தித்தன. அப்போது தும்பிக்கைகளால் இரண்டு காட்டு யானைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்து கொஞ்சிய காட்சி சிசிடிவியில் பதிவாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. வனப் பகுதியில் இருந்து முதலில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் தனியாக வந்த காட்டு யானையைத் தொடர்ந்து சில நொடிகளுக்குப் பிறகு, மற்றொரு காட்டு யானையான கொம்பன் என்ற யானையும் வந்தது.

யானைகள் ஒன்றையொன்று கண்டவுடன், தங்கள் தும்பிக்கைகளை வைத்து பாசத்தை வெளிப்படுத்தின. அந்த அற்புத வீடியோ காட்சி அங்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானது. தற்போது அந்த காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வைரல் ஆகி வருகிறது. இதனைப் பார்த்தவர்கள் “மனிதர்கள் அன்பை பகிர்ந்து கொள்வதை விட, விலங்குகளின் பாசம் எவ்வளவு தூய்மையானது என்பதை இதுவே உணர்த்துகின்றன” என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.  

இந்த காட்சியைப் பற்றி வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், “யானைகள் சமூக வாழ்வை மிகவும் மதிக்கும் உயிரினங்கள். அவை தங்கள் குடும்பத்தினருடன், கூட்டத்தினருடன் பாசம், அன்பு, ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும். இரண்டு யானைகளின் இத்தகைய நட்பு, பாசப்பிணைப்பு இயற்கையின் நம்பிக்கைகளில் ஒன்று” என்று கூறினர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANTS ROAMINGNILIGIRSநீலகிரிELEPHANTS ROAMING IN NILIGIRS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தென்னங்கன்றை எடுத்து செல்லும் காட்டு யானை

விளை நிலத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானை... பீதியடைந்த விவசாயிகள்!

August 18, 2025 at 12:37 PM IST
திருத்தணி கோயிலுக்கு வந்த நடிகை ரோஜா

திருத்தணி கோயிலில் காவடி எடுத்த நடிகை ரோஜா!

August 18, 2025 at 10:37 AM IST
விபத்தில் தீக்கிரையான சொகுசு கார்

அடுத்தடுத்து மோதிய 3 கார்கள்.. விபத்தில் தீக்கிரையான சொகுசு கார்!

August 17, 2025 at 9:04 PM IST
கும்பக்கரை அருவிக்கு வருகை தந்த சுற்றுலா பயணிகள்

விடுமுறை தினத்தில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்.. களைகட்டிய கும்பக்கரை அருவி

August 17, 2025 at 6:33 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.