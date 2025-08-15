LIVE: 79-வது சுதந்திர தினம்: ஜார்ஜ் கோட்டையில் மூவர்ணக் கொடியை ஏற்றுகிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்! - MK STALIN HOIST THE NATIONAL FLAG

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 8:29 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 9:38 AM IST

1 Min Read
சென்னை: 79-வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி, சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைக்கிறார்.இந்தியாவின் 79-வது சுதந்திர தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தமிழகத்தில் உள்ள ரிப்பன் மாளிகை, ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட அரசு கட்டடங்கள் மூவர்ண நிற விளக்குகளால் ஜொலித்தன.அதேபோல, சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையிலும் சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் பிரம்மாண்டமாக செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இதைத் தொடர்ந்து, காலை 9 மணிக்கு அங்கு தேசியக் கொடியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்துகிறார். பின்னர், போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் ஸ்டாலின் ஏற்றுக் கொள்கிறார்.இந்நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் விருது, கல்பனா சாவ்லா விருது, முதலமைச்சரின் நல் ஆளுமை விருது, தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் உள்ளிட்ட விருதுகளை வழங்கி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சிறப்பிக்கிறார்.சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிகளை ஒட்டி, புனித ஜார்ஜ் கோட்டையை சுற்றிலும் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. சென்னை முழுவதும் 9 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வெளி மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், தீவிர சோதனைகளுக்கு பிறகே அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
