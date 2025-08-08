LIVE: தமிழ்நாடு கல்விக் கொள்கையை வெளியிடுகிறார் முதலமைச்சர்! - STATE EDUCATION POLICY
Published : August 8, 2025 at 10:37 AM IST|
Updated : August 8, 2025 at 11:37 AM IST
சென்னை: மத்திய அரசு தனது தேசியக் கல்விக் கொள்கையை' நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தியது. இதனை ஏற்க தமிழக அரசு மறுப்பு தெரிவித்தது. தொடர்ந்து, கல்வியை மீண்டும் மாநிலப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு முடிவு எடுத்தது.அதன்படி, தமிழ்நாட்டிற்கு என்று தனியாக மாநிலக் கல்விக் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்க குழு அமைக்கப்படும் என 2021-22 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் புதிய கல்விக் கொள்கையை வடிவமைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்திட, ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி த.முருகேசன் தலைமையில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு குழு அமைக்கப்பட்டது.அந்த குழு 600 பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கையை கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் சமர்ப்பித்தது. இது உயர்கல்வி மற்றும் பள்ளிக்கல்வி என தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கான மாநில கல்விக் கொள்கையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது வெளியிடுகிறார். பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில் நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியில் முதன்மை உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்லும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்குச் சான்றிதழ் மற்றும் மடிக்கணினிகளையும் முதலமைச்சர் வழங்குகிறார்.
