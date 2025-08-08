Essay Contest 2025

LIVE: தமிழ்நாடு கல்விக் கொள்கையை வெளியிடுகிறார் முதலமைச்சர்! - STATE EDUCATION POLICY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 10:37 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 11:37 AM IST

1 Min Read
சென்னை: மத்திய அரசு தனது தேசியக் கல்விக் கொள்கையை' நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தியது. இதனை ஏற்க தமிழக அரசு மறுப்பு தெரிவித்தது. தொடர்ந்து, கல்வியை மீண்டும் மாநிலப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு முடிவு எடுத்தது.அதன்படி, தமிழ்நாட்டிற்கு என்று தனியாக மாநிலக் கல்விக் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்க குழு அமைக்கப்படும் என 2021-22 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் புதிய கல்விக் கொள்கையை வடிவமைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்திட, ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி த.முருகேசன் தலைமையில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு குழு அமைக்கப்பட்டது.அந்த குழு 600 பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கையை கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் சமர்ப்பித்தது. இது உயர்கல்வி மற்றும் பள்ளிக்கல்வி என தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்நிலையில், பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கான மாநில கல்விக் கொள்கையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது வெளியிடுகிறார். பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில் நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியில் முதன்மை உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்லும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்குச் சான்றிதழ் மற்றும் மடிக்கணினிகளையும் முதலமைச்சர் வழங்குகிறார்.
Last Updated : August 8, 2025 at 11:37 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMILNADU EDUCATION POLICYMK STALINதமிழ்நாடு கல்விக் கொள்கைகல்விக் கொள்கைSTATE EDUCATION POLICY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பிரதமர் மோடி

கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஆடி திருவாதிரை விழாவில் மோடி.. நேரலை காட்சிகள்!

July 27, 2025 at 1:22 PM IST
தூத்துக்குடியில் பிரதமர் மோடி

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் புதிய முனையத்தை திறந்து வைக்கும் பிரதமர் மோடி... நேரலை காட்சிகள்!

July 26, 2025 at 7:55 PM IST
தவெக தலைவர் விஜய் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்பு

LIVE: தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

July 13, 2025 at 10:37 AM IST
மு.க. ஸ்டாலின்

நேரலை: 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு'.. தொடக்க விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

July 1, 2025 at 12:16 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.