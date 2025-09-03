அண்ணாமலையார் கோயிலில் ரூ.6 கோடியை தாண்டிய உண்டியல் காணிக்கை! - TIRUVANNAMALAI ANNAMALAIYAR TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2025 at 8:15 AM IST

1 Min Read

திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் கோயிலில் ஆடி மாத உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.6.18 கோடி பெறப்பட்டுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

பஞ்ச பூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் ஆடி மாதம் பௌர்ணமி முடிந்து நேற்று கோயிலில் உள்ள திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் உண்டியல்களை எண்ணும் பணிகள் நடைபெற்றன. இந்த உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் அண்ணாமலையார் கோயில் ஊழியர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் உட்பட 100-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஈடுபட்டனர்.

அண்ணாமலையார் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள உண்டியல் மற்றும் கிரிவலப் பாதையில் உள்ள அஷ்ட லிங்கத்தில் வைக்கப்பட்ட உண்டியல்கள் என அனைத்து உண்டியல்களில் உள்ள காணிக்கைகளும் ஒரே இடத்தில் எண்ணப்பட்டன. 

ஆடி மாதம், பௌர்ணமி, கிரிவலம் மேற்கொண்ட பக்தர்கள் காணிக்கையாக ரூ.6 கோடியே 18 லட்சத்து 53 ஆயிரம் 550 செலுத்தியுள்ளனர். மேலும் உண்டியல்களில் தங்கம் 275 கிராம் இருந்தது. இதே போல், வெள்ளி 2,700 கிராம் இருந்து. இந்த தகவலை அண்ணாமலையால் கோயில் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். 

