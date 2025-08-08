Essay Contest 2025

திருநெல்வேலி அல்வாடா! படித்து முடித்த மகிழ்ச்சியில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்கள்! - NELLAI MEDICAL COLLEGE STUDENTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 5:28 PM IST

1 Min Read

திருநெல்வேலி: நெல்லை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் பட்டமளிப்பு விழாவில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பாளையங்கோட்டையில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. பழமை வாய்ந்த இந்த கல்லூரியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மட்டுமில்லாமல், அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பல்வேறு வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த மாணவர்களும் பயின்று வருகின்றனர். இக்கல்லூரியில் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவ பேராசிரியர்கள் பணிபுரிவதால் பலர் கலந்தாய்வில் திருநெல்வேலி மருத்துவ கல்லூரியை விரும்பி தேர்வு செய்வதுண்டு. 

இந்நிலையில் இந்த மருத்துவ கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. 2019-ம் ஆண்டு மருத்துவப் படிப்பை தொடங்கிய 250 மாணவர்களுக்கு சபாநாயகர் அப்பாவு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பட்டங்களை வழங்கி கௌரவித்தார். இந்நிலையில் பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு பட்டம் வாங்கிய மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் மேடையில் மொத்தமாக திரண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

குறிப்பாக சினிமா பாடல்களை ஒலிக்க விட்டு உற்சாகமுடன் நடனமாடினர். குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை குறிக்கும் சினிமா பாடலான ’திருநெல்வேலி அல்வாடா’ என்ற பாடலை ஒலிக்க விட்டு உற்சாக நடனமாடினர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

NELLAI MEDICAL COLLEGE GRADUATIONநெல்லை மருத்துவக் கல்லூரிMEDICAL STUDENTS CELEBRATIONGRADUATION DAY CELEBRATIONSNELLAI MEDICAL COLLEGE STUDENTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் தோகை விரித்து அடிய மயில்

திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் தோகை விரித்து அடிய மயில்; வைரலாகும் காட்சி!

August 8, 2025 at 5:27 PM IST
சிலிண்டர் வெடித்ததில் தரைமட்டமான வீடு

சிலிண்டர் வெடித்து தரைமட்டமான வீடு!

August 8, 2025 at 1:56 PM IST
மாணவரின் கையில் இருந்து மோதிரத்தை அகற்றிய தீயணைப்பு துறையினர்

சிறுவனின் கை விரலை இறுக்கிய மோதிரம்... சாதுர்யமாக அகற்றிய தீயணைப்பு துறையினர்!

August 7, 2025 at 4:54 PM IST
தேநீர் கடையில் சிதறி கிடந்த தின்பண்டங்கள்

தேநீர் கடையில் அடாவடியில் ஈடுபட்ட இளைஞர்! வைரலாகும் வீடியோ!

August 7, 2025 at 1:25 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.